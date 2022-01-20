"Стіна Яценюка" добудована: як Україна відгородилася від Росії

Проєкт "Стіна" з облаштування державного кордону, який ЗМІ охрестили "Стіною Яценюка", завершено. Будівництво "Стіни" тривало сім років і коштувало держбюджету України майже 2,5 млрд грн.

Як повідомили у Державній прикордонній службі у відповідь на запит видання Фокус, 31 грудня було завершено період реалізації Плану заходів з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону в межах Чернігівської, Сумської, Харківської та Луганської областей, українсько-молдавського держкордону, а також територій, що прилягають до адміністративного кордону з тимчасово окупованим Кримом (проєкт " Стіна". – Ред.).

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За даними Держприкордонслужби, з 2015 до 2021 року з державного бюджету України на будівництво "Стіни Яценюка" витратили 2,437 млрд гривень:

2015 рік – 400 млн гривень;

2016 рік – 200 млн;

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2017 рік – 200 млн;

2018 рік – 500 млн;

2019 рік – 400 млн;

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2020 рік – 400 млн;

2021 рік – 337,7 млн.

У ході виконання проєкту облаштовано 403 км протитранспортних ровів, збудовано 332 км рокадних доріг, 149 переходів доріг через яри, 99 км металевих парканів та 62 кілометри загородження зі спіралі "Єгоза". У квітні-червні 2022 року, за даними відомства, заплановано прийняття ще кількох інженерно-технічних споруд.

На ділянках державного кордону в Харківській області облаштували 4 опорні пункти та 9 вогневих позицій, а також зведено 9 комплексів системи відеоконтролю та сигналізації. Схожий механізм також було встановлено у Луганській області.

У Держприкордонслужбі наголосили, що реалізація проєкту "Стіна" не означає припинення розвитку кордону в інженерно-технічному відношенні. Постановою Кабміну від 15 грудня 2021 року було затверджено нову держпрограму з облаштування кордону на період до 2024 року.

Як Україна будувала "Стіну Яценюка": довідка

Україна після початку російсько-української війни 2014 року розпочала реалізацію проєкту "Стіна".

Проєкт, ініціатором якого виступив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, передбачає інженерно-технічне облаштування кордону, зокрема, рокадні шляхи, загородження, рови, систему відеоспостереження, щоб запобігти незаконному перетину кордону контрабандистами, диверсійними групами.

Раніше Арсеній Яценюк заявив, що "Стіна" на кордоні має бути добудована, незважаючи на "біснування Росії".

"Правильно було вперше в історії України розпочати будівництво українського кордону з РФ. Сам факт побудови кордону руйнував російську пропагандистську ідеологему, що Україна – це частина "російського світу". Ні, ми незалежна держава зі своїм кордоном. І вона має бути добудована. Незважаючи на біснування Росії, пригрітих нею зрадників та просто корисних ідіотів", – заявляв Яценюк.

Також експрем'єр розповідав, що питанням невлаштованості російсько-українського кордону він займався ще з 2007 року, коли очолював МЗС.

"Ми вели демаркації та делімітації. Росія дуже не хотіла, щоб був кордон. Страшно. Ну, як це на кордоні між Україною та Росією немає жодних споруд? Взагалі немає державного кордону... Коли я став прем'єром, зрозумів, що треба терміново будувати. Я показав, як це виглядає: це цілий комплекс інженерних та оборонних споруд, контрольні смуги, вали, загородження", – сказав він.

Європа хоче свою "Стіну Яценюка"

12 країн Європейського Союзу, які межують із Росією та Білоруссю, захотіли створити на своїх східних кордонах таку саму стіну безпеки, яку зараз зводить Україна за проєктом, розробленим прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком 2014 року.

Міністри Австрії, Болгарії, Чехії, Данії, Естонії, Греції, Кіпру, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Угорщини звернулися з листом до Єврокомісії з вимогою облаштувати на кордонах Шенгенської зони зі східними країнами сучасне загороджувальне зміцнення, яке не дасть змоги легко проникати до них нелегальним мігрантам.