США запровадили санкції проти Андрія Портнова

Андрій Портнов потрапив до "чорного списку" США. Колаж "Сьогодні"

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти адвоката Андрія Портнова, який обіймав посаду заступника голови адміністрації президента України Віктора Януковича у 2014 році. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Під санкції також потрапив благодійний фонд Портнова.

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Хто такий Портнов

У 2005-2010 рр. керував юридичним департаментом передвиборчого штабу Юлії Тимошенко. З 2 квітня 2010 року до кінця лютого 2014 року – керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації президента Віктора Януковича, а потім і заступник глави Адміністрації президента.

Під час Євромайдану був причетний до прийняття "законів 16 січня". Одразу після Євромайдану, у 20-х числах лютого 2014 року виїхав з України. У 2014-2015 роках перебував під санкціями Європейського Союзу. У 2016 році з нього зняли санкції.

Жив у Росії, потім переїхав до Відня (Австрія), займався адвокатською діяльністю. 2019 року повернувся до України.

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Портнов відомий як противник Революції Гідності. На нього було заведено низку кримінальних справ, багато з яких він виграв у суді. У 2018 році слідчі України розпочали розслідування причетності Портнова до анексії Криму, СБУ розпочала провадження за статтею "Державна зрада", яке згодом була закрита.

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