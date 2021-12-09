США ввели санкции против Андрея Портнова

Андрей Портнов попал в черный список США. Коллаж "Сегодня"

Министерство финансов США ввело санкции против адвоката Андрея Портнова, который занимал пост заместителя главы администрации, советника бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об том сообщает пресс-служба ведомства.

Под санкции попал также благотворительный фонд Портнова.

Санкции США против граждан Украины