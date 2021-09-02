США готові брати участь у "нормандському форматі", – Єрмак

Андрій Єрмак рзповів про участь США у нормандському форматі / Фото: Колаж: Сьогодні

Сполучені Штати готові брати участь у "Нормандському форматі"з Донбасу і зробити все, що можливо, щоб допомогти Україні припинити війну і нарантувати безпеку. Але для цього потрібна згода всіх сторін.

Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак, який перебуває в США разом із главою держави Володимиром Зеленським, в ефірі "Право на владу" на "1+1"

"Переговори можуть відбутися, коли є згода на це всіх сторін. Можу тільки сказати, що Сполучені Штати готові – і вони підтвердили це – брати участь (у переговорах в" нормандському форматі". – Ред.) і зробити все, що можливо від них, для того щоб допомогти Україні припинити війну і забезпечити дійсно систему стійкої безпеки для нашої країни ", – підкреслив Єрмак.

Глава ОПУ уточнив, що питання заміни мінського формату або відмови від нього під час офіційного візиту української делегації в США не розглядалося.

Нагадаємо, у липні президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би бачити США в "нормандському форматі", але не виключив, що американці можуть допомогти у врегулюванні конфлікту і в паралельному форматі.

При цьому раніше в Росії назвали умову для підключення США до "нормандського формату". У Москві нервують, що Америка стане на бік України і буде тиснути на Москву.