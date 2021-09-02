США готовы участвовать в "нормандском формате", – Ермак

Андрей Ермак рассказал об участии США в нормандском формате / Фото: Коллаж: Сегодня

Соединенные Штаты готовы участвовать в "нормандском формате" по Донбассу и сделать все, что возможно, чтобы помочь Украине прекратить войну и обеспечить безопасность. Но для этого нужно согласие всех сторон.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, который находится в США вместе с главой государства Владимиром Зеленским, в эфире "Право на владу" на "1+1"

"Переговоры могут произойти, когда есть согласие на это всех сторон. Могу только сказать, что Соединенные Штаты готовы – и они подтвердили это – участвовать (в переговорах в "нормандском формате". – Ред.) и сделать все, что возможно от них, для того чтобы помочь Украине прекратить войну и обеспечить действительно систему устойчивой безопасности для нашей страны", – подчеркнул Ермак.

Глава ОПУ уточнил, что вопрос замены минского формата или отказ от него во время официального визита украинской делегации в США не рассматривался.

Напомним, в июле президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы видеть США в "нормандском формате", но не исключил, что американцы могут помочь в урегулировании конфликта и в параллельном формате.

При этом ранее в России назвали условие для подключения США к "нормандскому формату". В Москве нервничают, что Америка станет на сторону Украины и будет давить на Москву.