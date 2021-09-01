П'яний колишній радник міністра економічного розвитку України на вулиці пропонував інтим поліцейському

Тепер Ростислав Дзундза все заперечує включаючи свій зв'язок з політичними партіями / Колаж "Сегодня"

У непристойний скандал з поліцейськими потрапив колишній радник міністра економічного розвитку України (2016-2017 рр.) і помічник нардепа Неллі Яковлевої на громадських засадах Ростислав Дзундза. Перебуваючи у центрі Києва недалеко від Європейської площі явно в нетверезому стані і з келихом, чиновник запропонував правоохоронцям надати їм інтимну послугу.

Про це повідомляється в телеграм-каналі Політика Країни.

Коли правоохоронці попросили Дзундзу поводитися адекватно, він заявив: "Ну, ви ж вибирали нашого президента", напевно, натякаючи на те, що непристойна поведінка на вулиці входила в передвиборчу програму Володимира Зеленського. Під кінець колишній радник заявив, що любить чоловіків і нічого поганого в цьому немає.

Як це пояснює сам Ростислав Дзундза

Сьогодні Ростислав Дзундза прокоментував ЗМІ дане відео, завивши, серед іншого, що він ніяк не пов'язаний з політикою: "Я те відео не бачив і бачити не хочу. Я не маю ніякого відношення до політичних партій. Я громадський діяч, член багатьох громадських організацій: католицьких, християнських, проєвропейських різних платформ".

Свої непристойні слова Дзунзда пояснив тим, що кожна людина має право пропонувати іншій людині, яка досягла вісімнадцяти років, що завгодно. А те, що він був напідпитку на вулиці, пояснив великим святом з нагоди 30-річчя Незалежності.

Реклама

"Всі святкували, всі були веселі і могли говорити, що хочуть. Я не бачу тут ніякої проблеми", – заявив Дзунзда.

Свіжі скандали

Нагадаємо, нещодавно в скандал потрапив бронзовий призер Олімпіади-2012, колишній чемпіон світу за версією WBC Олександр Гвоздик. Він у себе в Instagram опублікував селфі з глибин київського метрополітену з коментарями, що йому не сподобався чужий піт.

Актор і телеведучий Дмитро Ступка змушений був просити вибачення у травесті-діви Монро за те, що несхвально відгукнувся на її адресу в ефірі одного з телеканалів.