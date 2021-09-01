Пьяный бывший советник министра экономического развития Украины на улице предлагал интим полицейскому

Теперь Ростислав Дзундза все отрицает, включая свою связь с политическими партиями / Коллаж "Сегодня"

В непристойный скандал с полицейскими попал бывший советник министра экономического развития Украины (2016-2017 гг.) и помощник нардепа Нелли Яковлевой на общественных началах Ростислав Дзундза. Находясь в центре Киева недалеко от Европейской площади явно в нетрезвом состоянии и с бокалом, чиновник предложил правоохранителям оказать им интимную услугу.

Об этом сообщается на телеграм-канале Политика Страны.

Когда правоохранители попросили Дзундзу вести себя адекватно, он заявил: "Ну, вы же выбирали нашего президента", наверное, намекая на то, что непристойное поведение на улице входило в предвыборную программу Владимира Зеленского. Под конец бывший советник заявил, что любит мужчин и ничего плохого в этом нет.

Как это объясняет сам Ростислав Дзундза

Сегодня Ростислав Дзундза прокомментировал СМИ данное видео, завив, среди прочего, что он никак не связан с политикой: "Я то видео не видел и видеть не хочу. Я не имею никакого отношения к политическим партиям. Я общественный деятель, член многих общественных организаций: католических, христианских, проевропейских разных платформ".

Свои непристойные слова Дзунзда объяснил тем, что каждый человек имеет право предлагать другому человеку, который достиг восемнадцати лет, что угодно. А то, что он был выпивший на улице, объяснил большим праздником по случаю 30-летия Независимости.

Реклама

"Все праздновали, все были веселые и могли говорить, что хотят. Я не вижу здесь никакой проблемы", — заявил Дзунзда.

Свежие скандалы

Напомним, недавно в скандал попал бронзовый призер Олимпиады-2012, бывший чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик. Он у себя в Instagram опубликовал селфи из глубин киевского метрополитена с комментариями, что ему не понравился чужой пот.

Актер и телеведущий Дмитрий Ступка вынужден был просить прощения у травести-дивы Монро за то, что нелестно отозвался в ее адрес в эфире одного из телеканалов.