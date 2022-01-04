Соратник Авакова залишив МВС у перший день 2022 року

Артем Шевченко написав заяву за власним бажанням / Фото: Колаж: Сьогодні
Артем Шевченко завершив роботу на посаді директора Департаменту комунікації МВС. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"У перший робочий день нового, 2022 року повідомляю, що закінчив державну службу на посаді директора департаменту комунікацій МВС України", – написав він.
Шевченко подякував за 6,5 року співпраці, зокрема й колишньому міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.
Водночас він не розкрив деталі, чим займатиметься після відходу з посади.
Довідка
2 червня 2015 року журналіст Артем Шевченко став директором Департаменту комунікацій МВС України. Працювати до МВС Шевченка запросив голова міністерства Арсен Аваков.
Журналіст Артем Шевченко працював журналістом на телеканалах СТБ, ICTV, 1+1, "Тоніс", "Інтер". Деякий час він був редактором та ведучим новин "Тоніса".
На "Інтері" був ведучим програми журналістських розслідувань "Агенти впливу".
До останнього часу був ведучим програм "Знак оклику", "Знак оклику. Щодня" та "Особливий формат" на телеканалі ТВі.
За час роботи на посаді Артем Шевченко став автором фільму "Слов'янськ. Початок війни", де відтворено хронологію найважливіших епізодів битви за місто.
Першим пішов Аваков
- Верховна Рада звільнила Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ 15 липня. Він очолював відомство 7 років, з лютого 2014 року – це рекорд для міністрів. Його заяву про звільнення підтримав 291 народний депутат.
- За добу президент Володимир Зеленський вивів зі складу Ради національної безпеки та оборони звільненого з МВС Арсена Авакова. Жодних взаємних звинувачень на адресу один одного сторони не висловлювали.
- Трохи пізніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков може повернутися до уряду вже у вересні, причому на більш високу посаду.