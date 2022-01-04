Соратник Авакова залишив МВС у перший день 2022 року

Артем Шевченко написав заяву за власним бажанням / Фото: Колаж: Сьогодні

Артем Шевченко завершив роботу на посаді директора Департаменту комунікації МВС. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"У перший робочий день нового, 2022 року повідомляю, що закінчив державну службу на посаді директора департаменту комунікацій МВС України", – написав він.

Шевченко подякував за 6,5 року співпраці, зокрема й колишньому міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.

Реклама

Водночас він не розкрив деталі, чим займатиметься після відходу з посади.

Довідка

2 червня 2015 року журналіст Артем Шевченко став директором Департаменту комунікацій МВС України. Працювати до МВС Шевченка запросив голова міністерства Арсен Аваков.

Журналіст Артем Шевченко працював журналістом на телеканалах СТБ, ICTV, 1+1, "Тоніс", "Інтер". Деякий час він був редактором та ведучим новин "Тоніса".

Реклама

На "Інтері" був ведучим програми журналістських розслідувань "Агенти впливу".

До останнього часу був ведучим програм "Знак оклику", "Знак оклику. Щодня" та "Особливий формат" на телеканалі ТВі.

За час роботи на посаді Артем Шевченко став автором фільму "Слов'янськ. Початок війни", де відтворено хронологію найважливіших епізодів битви за місто.

Реклама

Першим пішов Аваков