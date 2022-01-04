Соратник Авакова покинул МВД в первый день 2022 года

Артем Шевченко написал заявление по собственному желанию / Фото: Коллаж: Сегодня

Артем Шевченко завершил работу на должности директора Департамента коммуникации МВД. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В первый рабочий день нового, 2022 года сообщаю, что закончил государственную службу в должности директора департамента коммуникаций МВД Украины", – написал он.

Шевченко поблагодарил за 6,5 года сотрудничества, в том числе и бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова.

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При этом он не раскрыл детали, чем будет заниматься после ухода из занимаемой должности.

Справка

2 июня 2015 года журналист Артем Шевченко стал директором Департамента коммуникаций МВД Украины. Работать в МВД Шевченко пригласил глава министерства Арсен Аваков.

Журналист Артем Шевченко работал журналистом на телеканалах СТБ, ICTV, 1 + 1, "Тонис", "Интер". Некоторое время он был редактором и ведущим новостей "Тониса".

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На "Интере" был ведущим программы журналистских расследований "Агенты влияния".

До последнего времени был ведущим программ "Восклицательный знак", "Восклицательный Знак. Ежедневно" и "Особый формат" на телеканале ТВі.

За время работы на должности Артем Шевченко стал автором фильма Славянск. Начало войны, где воспроизведена хронология наиболее важных эпизодов битвы за город.

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Первым ушел Аваков