РНБО "випадково" назвала 108 людей "злодіями в законі": як це пояснили у Зеленського

Подоляк відреагував на помилку РНБО. Колаж "Сьогодні"

Зараз встановлюються обставини, як в список санкцій Ради національно безпеки і оборони зі "злодіями в законі" потрапили 108 "зайвих" людей.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, пише DW.

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Він закликав відмовитися від спекулятивних оцінок тих чи інших санкційних рішень, але зазначив, що при підготовці "чорного списку зі злодіями" порушення були допущені співробітниками Міністерства внутрішніх справ, коли його очолював Арсен Аваков.

"На даний момент в повному обсязі встановлюються конкретні обставини, як допускалися порушення і чи були вони навмисними. Ця перевірка ще не закінчилася. Зараз апарат РНБО проводить перевірку і згодом повинен проінформувати про результати", – сказав Подоляк.

Дивна помилка в "злодіями в законі"

14 травня на засіданні РНБО під головуванням президента Зеленського було прийнято рішення про введення санкцій проти 557 "злодіїв у законі": 542 були іноземцями, а 15 – громадяни України.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв станом на 4 червня, що всі підсанкційні "злодії" залишили Україну.

Але 15 жовтня, після чергового засідання РНБО на Банковій, Данілов повідомив, що до списку санкцій випадково або невипадково потрапили 108 осіб. За його словами, цю ситуацію вже виправили, а вісім осіб, причетних до оформлення цих документів, понесли покарання. Частину з них звільнено з лав МВС, дві людини понижені.

Як ми писали раніше, в Україні для "злодіїв в законі" створять окрему тюрму. У Мін'юсті обіцяють, що це точно курортом не назвеш, але в'язниця буде сучасною.