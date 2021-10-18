ЗМІ: У Андрія Павлова були проблеми з алкоголем, зранку він блював

На місці події / Колаж "Сьогодні"

З'явилися нові подробиці смерті в Кривому Розі Андрія Павлова – молодшого брата мера міста Костянтина Павлова, який застрелився в серпні з невстановлених причин.

Нові подробиці

Друг Андрія Павлова прийшов його відвідати сьогодні, 18 жовтня, о 16:30 і виявив мертвим у квартирі. Брат недавно загиблого мера жив у звичайній міській квартирі на вулиці Черняховського. Про це повідомив блогер Кирило Крізаліс у своєму телеграм-каналі.

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За інформацією іншого відомого блогера – Олексія Таймурзіна, Андрій Павлов страждав на алкоголізм і помер, судячи з усього, внаслідок запою. "Сьогодні весь день йому було зле, чоловік блював. Все це підтверджує його друг. Жодного криміналу. Розходимося", – написав Таймурзін у своєму телеграм-каналі.

За словами ще одного місцевого журналіста – Олега Єрмолинського, нині розглядають кілька версій причини смерті брата колишнього градоначальника:

зловживання алкогольними напоями;

ускладнення, пов'язані з COVID-19, оскільки вранці Андрій Павлов скаржився друзям на погане самопочуття.

Офіційні дані

Поліція Дніпропетровської області повідомила, що тіло загиблого виявив знайомий, який приїхав його провідати. "Заявник повідомив, що загиблий вранці подзвонив йому і попросив привезти води, оскільки з учорашнього дня відчував себе погано. Коли знайомий приїхав, то людина вже була мертвою. У поліцію надійшло повідомлення про смерть 42-річного чоловіка в одній із квартир у Центрально-Міському районі Кривого Рогу. За попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає", – сказано в повідомленні поліції.

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"Зараз встановлюється причина смерті, відомості готуються для внесення в ЄРДР", – повідомили "Сьогодні" в пресслужбі поліції Дніпропетровської області. Водночас поліцейські не змогли назвати, на що саме стосовно здоров'я скаржився перед смертю чоловік.

Що відомо про Костянтина Павлова?

Як повідомляли новини "Сьогодні", Костянтин Павлов був знайдений мертвим у своєму будинку рано-вранці 15 серпня. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Пізніше з'явилося відео з камери спостереження моменту загибелі Павлова. 19 серпня Павлова поховали.

Експерти пов'язують загибель мера Кривого Рогу з "бандою Хіпака", до складу якої входили жителі міста, що неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння особливо тяжких злочинів. Такою була одна з початкових версій.