"Слуги народу" готують списки депутатів "на виліт" – що вигадали в партії

"Слуга народу" створює дисциплінарну комісію / Фото: Колаж: Сьогодні

На початку лютого 2022 року партія "Слуга народу" планує ухвалити перші рішення стосовно застосування імперативного мандата до місцевих депутатів від політичної сили. Про це в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна заявила глава партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"Наступного року обов'язково застосовуватимемо імперативний мандат до місцевих депутатів. Нині усі обласні організації готують відповідні списки. Вони їх підготують цього року, тобто, щоб уже в січні-лютому 2022-го ми могли застосувати цю процедуру. Думаю, вже на початку лютого будуть відповідні рішення: їх ухвалять обласні організації, а затвердить керівництво партії. Це серйозна санкція, тому в кожному конкретному випадку ретельно вивчатимемо, перш ніж ухвалити остаточне рішення", – сказала вона.

Шуляк наголосила, що існує певна юридична процедура застосування імперативного мандата, тому для повного розуміння ситуації на місцях обласні організації і отримали завдання підготувати список осіб, які стануть кандидатами на виліт.

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Говорячи про те, про скількох місцевих депутатів із загальної кількості в 6,4 тис. може йтися, глава партії "Слуга народу" зазначила, що "поки що ніхто не зможе сказати, тому що обласні організації тільки зараз отримали завдання надати списки таких депутатів".

Імперативний мандат — обмеження у діях виборної посадової особи будь-якими умовами, у разі порушення яких її може бути відкликано.

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