Помер колишній депутат Київради Олексій Новіков. Причина смерті

Олексій Новіков мав чітку громадянську позицію з питань екології та збереження старого Києва / Колаж "Сьогодні"

Вранці 11 грудня у Києві помер депутат Київради VIII скликання Олексій Новіков (партія "Єдність"). Йому було 38 років.

Про смерть Олексія повідомила його дружина на його сторінці у Фейсбуці.

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Трагічна звістка

"Сьогодні вранці від нас пішов мій улюблений чоловік, прекрасна людина, син, батько і товариш, Олексій Новіков! Попрощатися з ним можна завтра 12.12.21, у Київському колумбарії на байковому цвинтарі о 14:00. З собою суворо заборонено нести вінки, тільки живі квіти!", – написала дружина Олексія.

Друзі повідомили, що Олексієві стало погано о 6-й годині ранку. Викликали "швидку допомогу", проте медики, що прибули, лише констатували смерть. За непідтвердженими даними, причиною смерті стала ішемічна хвороба серця.

Пізніше прес-служба КМДА підтвердила, що причиною смерті став серцевий напад.

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