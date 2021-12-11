Скончался бывший депутат Киевсовета Алексей Новиков. Причина смерти

Алексей Новиков имел четкую гражданскую позицию по вопросах экологии и сохранения старого Киева / Коллаж "Сегодня"
Утром 11 декабря в Киеве умер депутат Киевсовета VIII созыва Алексей Новиков (партия "Единство"). Ему было 38 лет.
О смерти Алексея сообщила его жена на его странице в Фейсбуке.
Трагическое известие
"Сегодня утром от нас ушел мой любимый муж, прекрасный человек, сын, отец и товарищ, Алексей Новиков! Попрощаться с ним можно завтра 12.12.21, в Киевском колумбарии на байковом кладбище в 14:00. С собой строго запрещено нести венки, только живые цветы!", – написала супруга Алексея.
Друзья сообщили, что Алексею стало плохо в 6 часов утра. Вызвали "скорую помощь", однако прибывшие медики лишь констатировали смерть. По неподтвержденным данным, причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца.
Позже пресс-служба КМДА подтвердила, что причиной смерти стал сердечный приступ.
Биография
- Алексей Новиков родился 28 января 1983 года в Санкт-Петербурге.
- Он закончил сначала Национальную академию госуправления при Президенте Украины, затем – Институт последипломного образования Киевского национального университета строительства и архитектуры и Киевский национальный торгово-экономический университет.
- Возглавлял Общественную организацию "Союз развития современного искусства Днепровского района г. Киева".
- С 2006 по 2010 год Алексей Новиков был депутатом райсовета Днепровского района Киева от блока Леонида Черновецкого.
- С 25 октября 2015 года по 2020 год был депутатом Киевсовета. В Киевсовете Алексей Новиков был секретарем экологической комиссии. Он активно выступал за сохранение зеленых зон Киева, был инициатором создания нескольких скверов в Днепровском районе столицы.
- У Алексея осталось четверо детей.