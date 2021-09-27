Скабєєва порозумувала про російський газ, але напитала собі клопоту

На сесію ПАРЄ Гончаренко поїхав з такою футболкою / Колаж "Сьогодні"

Головна пропагандистка російського ТБ Ольга Скабєєва не залишила непоміченим заклик депутата Верховної Ради Олексія Гончаренка купувати менше російського газу. У футболці з написом "Менше російського газу" політик з'явився на Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

У своєму телеграм-каналі пропагандистка вказала, що в написі не вистачає однієї букви. "Букву одну забув. Bless Russian Gas!" – написала Скабєєва, маючи на увазі "священність" російського газу.

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Гончаренко їй відповів. "Олечко Скабєєва, у мене на футболці все написано так, як і повинно бути. І з цим згоден багато хто. А ось для вас у слові CRIMEA одна буква зайва. Адже в вашому випадку – це CRIME. І це теж ні для кого не секрет", – написав політик у себе в телеграм-каналі.

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Істерики Скабєєвої

На початку вересня Скабєєва, відома своєю нетерпимістю до всього, що стосується України, вкотре влаштувала істерику стосовно демонтажу в Києві пам'ятника на честь дружби з Москвою. Разом з депутатом Держдуми Володимиром Жириновським вони майже годину обурювалися з цього приводу.

У кінці серпня Скабєєва обурилася тим фактом, що український спортсмен проігнорував росіян на церемонії нагородження Паралімпіади в Токіо. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі 31 серпня.

Раніше вона влаштувала істерику в телеефірі – пропагандистку обурили "пекельні кричалки" українських військових – "Путін х*йло", що прозвучали на репетиціях військового параду в Києві до Дня Незалежності.

Також не так давно вона порівняла Україну з "Талібаном" і загрожувала розривом відносин Росії з Україною.