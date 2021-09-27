Скабеева поумничала про российский газ, но нарвалась на жёсткий ответ

На сессию ПАСЕ Гончаренко поехал с такой футболкой / Коллаж "Сегодня"

Главная пропагандистка российского ТВ Ольга Скабеева не оставила незамеченным призыв депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко покупать меньше российского газа. В футболке с надписью "Меньше российского газа" политик появился на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

На своем телеграмм-канале пропагандистка указала, что в надписи не хватает одной буквы. "Букву одну забыл. Bless Russian Gas!", – написала Скабеева, имея ввиду "священность" русского газа.

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Гончаренко ей ответил. "Олечка Скабеева, у меня на футболке все написано так, как и должно быть. И с этим согласны многие. А вот для вас в слове CRIMEA одна буква лишняя. Ведь в вашем случае — это CRIME. И это тоже ни для кого не секрет", – написал политик у себя в телеграмм-канале.

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Истерики Скабеевой

В начале сентября Скабеева, известная своей нетерпимостью ко всему, что касается Украины, устроила очередную истерику по поводу демонтажа в Киеве памятника в честь дружбы с Москвой. Вместе с депутатом Госдумы Владимиром Жириновским они почти час возмущались по этому поводу.

В конце августа Скабеева возмутилась тем фактом, что украинский спортсмен проигнорировал россиян на церемонии награждения Паралимпиады в Токио. Об этом она написала в своем Telegram-канале во вторник 31 августа.

Ранее она устроила истерику в телеэфире. Пропагандистку возмутили "адские кричалки" украинских военных – "Путин х*йло", прозвучавшие на репетициях военного парада в Киеве ко Дню Независимости.

Также не так давно она сравнила Украину с "Талибаном" и угрожала разрывом отношений.