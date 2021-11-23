"Сидів у кутку": розслідувач "вагнергейту" розповів про зустріч із Путіним

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Президент Росії Володимир Путін спочатку був дуже замкненою людиною. Таку думку висловив головний розслідувач міжнародної дослідницької організації Bellingcat Христо Грозєв. виданню Гордон.

За його словами, вперше він зустрівся з ним у середині 90-х, коли Путін працював у мерії Санкт-Петербурга.

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"Я вперше зіткнувся з ним, коли жив і працював у Петербурзі, це було в 1995 році. Виявилося, що він підписав нашу першу ліцензію для радіостанції "Ельдорадіо". Тому що він тоді відповідав за спільні підприємства, а наше було американсько-російське ", – сказав він.

Також він поділився своїм першим враженням від їхньої зустрічі. Гроздєв зазначив, що Путін був досить нетовариським.

"Путін опинився на якомусь нашому святі – десь у кутку сидів. Він був запрошений від мерії і був у кутку, абсолютно ні з ким не спілкувався. Мабуть, людина з комплексами таки", – сказав Грозєв.

Розслідування Bellingcat

17 листопада було опубліковано звіт Bellingcat про причини зриву спецоперації із затримання у Білорусі російських найманців із ПВК "Вагнера".

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Звіт базується на десятках інтерв'ю – у тому числі з найманцями, які були впевнені, що летять у "відрядження" до Венесуели, не знаючи, що їхній літак збираються незаплановано посадити в Києві, і з колишніми співробітниками українських спецслужб, які брали участь у підготовці цієї операції.

Документ, який подробиці описує деталі цієї операції, не дає відповіді на головне питання: чи був зрив операції результатом цілеспрямованого "зливу" секретної інформації керівництвом країни.