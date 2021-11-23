"Сидел в углу": расследователь "вагнергейта" рассказал о встрече с Путиным

О Путине рассказали подробности / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин изначально был очень замкнутым человеком. Такое мнение высказал главный расследователь международной исследовательской организации Bellingcat Христо Грозев изданию Гордон.

По его словам, впервые он встретился с ним в середине 90-х когда Путин работал в мэрии Санкт-Петербурга.

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"Я первый раз столкнулся с ним, когда жил и работал в Петербурге, это было в 1995 году. Оказалось, что он подписал нашу первую лицензию для радиостанции "Эльдорадио". Потому что он тогда отвечал за совместные предприятия, а наше было американско-российское", – сказал он.

Также он поделился своим первым впечатлением от их встречи. Гроздев отметил, что Путин было достаточно необщительным.

"Путин оказался на каком-то нашем празднике – где-то в углу сидел. Он был приглашен от мэрии и был в углу, абсолютно ни с кем не общался. Видимо, человек с комплексами все-таки", – сказал Грозев.

Расследование Bellingcat

17 ноября был опубликован отчет Bellingcat о причинах срыва спецоперации по задержанию в Беларуси российских наемников из ЧВК "Вагнера".

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Отчет базируется на десятках интервью – в том числе с наемниками, которые были уверены, что летят в "командировку" в Венесуэлу, не зная, что их самолет собираются незапланированно посадить в Киеве, и с бывшими сотрудниками украинских спецслужб, принимавшими участие в подготовке этой операции.

Документ, в подробностях описывающий детали этой операции, не дает ответа на главный вопрос: был ли срыв операции результатом целенаправленного "слива" секретной информации руководством страны.