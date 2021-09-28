"Потрібна команда": Притула створює політичну партію

Сергій Притула хоче залишитися в політиці / Колаж "Сьогодні"

Екс-кандидат від партії "Голос" на мерських виборах у Києві, один з фронтменів партії і телеведучий Сергій Притула розповів, що готується до створення власної партії.

Про це він повідомив на своєму YouTube-каналі "Live! Про дійсно важливе".

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Збирає команду

"Ще минулого року я говорив, що я в політиці залишаюся. Вона далі є в моїх планах. У моїх планах є безпосередня участь у політичних процесах, а не просто десь збоку. Відповідно, щоб займатися політикою, мені потрібна команда. Команда з хороших, чесних, порядних і насамперед професійних людей. І таких людей потрібно шукати, з ними необхідно говорити, і саме цим я зараз займаюся. Давайте, я вам про це розповім пізніше. А поки я бачу в рейтингах, які публікують, таке словосполучення – "Умовна партія Притули", яка, до речі, має непогані показники", – розповів Сергій Притула.

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Назви у цієї політичної сили поки немає.

Притула в політиці

У червні шоумен Сергій Притула заявив про вихід з "Голосу" через невдоволення діями керівництва політичної сили. А у відповідь у "Голосі" пояснили вихід Притули особистими амбіціями.

Під час телеефіру Притула заявив, що "Голос" – це партія без людей, а значить, вже не партія.

Будучи кандидатом в мери Києва, Сергій Притула пропонував підвищити комунальні тарифи.