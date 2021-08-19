Сергій "Боцман" Коротких: "Правда про загибель Віталія Шишова нікому не потрібна"

Ім'я одного із засновників полку "Азов", колишнього громадянина Білорусі Сергія Коротких (псевдонім і позивний – "Малюта" & "Боцман") оповите такою кількістю таємниць, що всі й перелічити годі. Опозиція Білорусі бачить тінь Коротких за смертю голови Білоруського дому Віталія Шишова. А в Україні його називають "правою рукою" ексголови МВС Арсена Авакова у Ннаціонал-патріотичному русі.

Крім того, за чутками саме "Малюта" є творцем Нацдружин (тепер, "Центурія") – ветеранського об'єднання, яке займається бойовою і патріотичною підготовкою молодого покоління – спортивних хлопців від 16 років і старших. Причому, нібито створив він їх не за своєю ініціативою, а за наказом Арсена Авакова. Щоправда, сам Коротких свої зв'язки з ексміністром внутрішніх справ категорично заперечує. Так само втім, як і причетність до Нацдружин.

"Центурію" створив Ігор Михайленко, з позивним "Черкас", екскомандир полку" Азов "і старий друг лідера Нацкорпуса – Андрія Білецького. Я тут ні до чого! " – заявляє Коротких.

У суботу Національний корпус провів під стінами офісу президента акцію протесту. За словами лідера партії Андрія Білецького, націоналісти виступили проти влади, яка планує піти на поступки Росії та імплементувати в законодавство формулу Штайнмаєра. Разом з тим Володимир Зеленський не раз заявляв, що не "перейде червоні лінії" і не стане виконувати вимоги лідера РФ Володимира Путіна.

Наш кореспондент зустрівся з Сергієм Коротких, щоб дізнатися, як він опинився в Україні, поговорити про Віталія Шишова і Арсена Авакова. А ще з'ясувати його точку зору щодо бунту Нацкорпусу.

"Нелюбов до Путіна і любов до пригод"

Сергій Коротких призначає зустріч у лобі-барі одного зі столичних готелів. Він не високого зросту. Одягнений в шорти і білу футболку, на якій зображена смерть в короні та сережках на чорному тлі. На правій руці татушка: "Якщо я тобі не подобаюся, застрелься, я не виправлюся"

- А що смерть на футболці означає? – питаю його.

- Ой! Не шукайте підводних каменів. Був в Одесі, вирішив підтримати місцевий бренд. Ось і купив ...

- Давайте, по порядку. Чому в 2014 році ви приїхали з Білорусі в Україну?

- Мене привели мої переконання: нелюбов до Путіна і любов до пригод. Тоді мені здавалося, що в Україні відбувається щось таке, що підстьобне Європу до чогось кращого...



- Як ви потрапили до "Азова"?

- Зустрівся з одним з людей організації "Патріоти України". Він привів мене на Хрещатик і познайомив з Євгеновичем (Білецький – прим.авт.). Він якраз тоді вийшов з в'язниці, де перебував за сфабрикованим звинуваченням. Як з'ясувалося, чув про мої пригоди в Росії. Ми поїхали до Харкова, потім до Бердянська. "Азов", по суті, розпочався з того, що 5 травня 2014 роки ми з моїм другом "Душманом" (Ігорем Княжанським – екскомандиром танкової роти "Азова" ) і бійцями потрапили в засідку. Але вивели людей. Попутно заваливши кулеметника і захопивши "міністра тероборони" "ДНР" Хакідзянова.

Тоді цього Хакідзянова як циркового ведмедя возили по всій країні і показували, як головне досягнення АТО. Тому що всі інші українські бійці були обстріляні. А ми не тільки із засідки вибралися, але і полоненого взяли. Та ще й якого.

- Тобто ви були обстріляні?

- Ну, скажімо так ... Я використовував навички з книг за багато років .... – з нотками інтриги в голосі зітхає, "Боцман". – Спалився. Після цього в Білорусь я повернутися не можу – посадять.

- Кажуть, ви створили і очолили в "Азові" службу безпеки?

- Не читайте дурниці в ЗМІ. Я був у бойовій розвідці. А метеослужба – так її називали, займалася радіорозвідкою. До служби безпеки я теж жодного стосунку не мав.

Україна мені зобов'язана півмільйонним містом Маріуполь. Перший раз я його звільняв. Другий раз утримав 4-5 вересня 2014 року.

А ще Мар'їнка. Ми її з Княжанський розвідували (входили в захоплені супротивником будівлі, вели ближній бій) і брали. Я командував тоді штурмової групою.

- А що сталося з юристом "Азова" Ярославом Бабичем? Чому його друзі звинувачують Вас в його смерті? Кажуть, що Бабич домовився з канадською діаспорою про великий транш для "Азова". Але керівництво полку (зокрема, й ви), нібито хотіли його розпиляти ...

- Ви можете мене посадити на поліграф, я вам не відповім, на якому березі жив Бабич, в якому будинку, під'їзді, на якому поверсі. Я й слідчому запропонував поліграф. Бабича я бачив 3-4 рази в житті. У мене не було з ним конфліктів, і я не можу сказати про нього ані хорошого, ані поганого.

- Кажуть, на вашому рахунку ще кілька прізвищ загиблих за дивних обставин "азовців" ...

- Така ж історія як з Бабичем ...

- А як ви жили після повернення з АТО?

- У травні 2015 року я пішов у поліцію і до 2018 року очолював відділ охорони стратегічних об'єктів у Департаменті охорони. А потім мені це стало нецікаво. Я пішов і зайнявся своїми справами.

- Ви є членом партії "Нацкорпус"?

- Ні. Просто у мене "язик підвішений" добре. Тому свого часу я на прохання Євгеновича був спікером партії. Ходив на ефіри, відповідав на питання.

Я найняв двох адвокатів. Вони зараз пишуть запити. Одні прикордонникам, інші в СБУ. Будемо судиться.

"В країні наростає турбулентність"

- Ексбійці "Азова" називають вас не тільки людиною Авакова. Але і його "гаманцем" ...

- Ну, де Аваков, а де я ... До мого приїзду в Україну ми з ним ніяк не перетиналися. Я вперше когось із українських міністрів побачив лише після штурму Маріуполя – у червні 2014-го. Звичайно, я і Авакова бачив. Я ж був поліцейським. Але я точно не його "гаманець". І не настільки кучеряво живу. Якби це була правда, я б жив набагато багатше. Ні, я не нарікаю. У мене все добре. Але точно не той рівень.

- У суботу Нацкорпус провів мітинг під офісом Президента. Приводом для протесту була обрана тема імплементації формули Штайнмаєра у законодавство. Але Зеленський не раз заявляв що не "перейде червоні лінії". Чи можливо, що протестні настрої в Нацкорпусі з'явилися після відставки ексочільника МВС Арсена Авакова?

- А причому Аваков до Нацкорпусу? На посаді міністра він, напевно, ще мав якийсь вплив на полк "Азов", але на Нацкорпус – ні.

Аваков хоче бути рукопожатним. Він ніколи не стане брати участь у чомусь, що позбавить його цього права.

Так що причини того, що відбувається зараз інші. Просто Зе почав воювати з усіма відразу. І навіть з тими, з ким йому не варто воювати – не було потреби.

- Ви про затримання семи членів Нацкорпусу з Харкова і "свободівців" у Кіровоградській області? А також масові відставки керівників силового блоку?

- Зокрема.

- Аваков – один з найдосвідченіших політиків України. У нього можуть бути президентські амбіції ...

- Арсен Борисович точно не прагне стати президентом. Думаю, він хотів би бути якимось центром впливу, грати якусь політичну гру. Можливо, посада прем'єр-міністра була б йому цікавою.

- Уже місяць ходять чутки про масові протести в Україні восени. Хтось каже, це станеться через підвищення комунальних тарифів. Інші, через земельну реформу ... Можливо, з цим і пов'язаний відхід Авакова з посади?

- Навіщо вигадувати історію про те, чому пішов Арсен Аваков? Можна просто розповісти. В Офісі Президента Авакову прямо сказали, що планують розділити міністерство внутрішніх справ на кілька частин. Поліція – одна частина, Нацгвардія – друга, Прикордонна служба – третя, МНС – четверта. А як працює поліція у разі масових заворушень? Всі керівники регіональних підрозділів діють у тісній співпраці з Нацгвардією. Керують її діями. Розділення призведе до того, що ані та, ані інша не зможуть повноцінно виконувати свої функції. Адже для того, щоб охороняти порядок керівництво Нацгвардії має розуміти, що відбувається, що робити. А як з цим впоратися без поліції? Я думаю, спостерігаючи розвал системи, Арсен Борисович і прийняв рішення залишити посаду.

До слова, через соцально-економічні проблеми в країні дійсно наростає турбулентність. Не виключено, що у вересні-жовтні відбудуться речі, з якими доведеться якось давати раду ...

- Чи буде Нацкорпус брати участь в осінніх акціях протесту, якщо вони почнуться? До речі, після мітингу члени Нацкорпусу вже заявили, що будуть продовжувати протести ...

- Складно сказати. У Зеленського є сильні сторони. Я можу тільки вітати його боротьбу з Медведчуком і всім так званим російським блоком. Порошенко не зробив нічого у цьому напрямку, а він зробив. І ці його кроки всі патріоти оцінили позитивно. Водночас, рішення Шевченківського райсуду столиці взяти харківських членів Нацкорпусу під варту на 60 днів (і це при тому, що кум Путіна – Медведчук перебуває під домашнім арештом!) – формує у ветеранів АТО негативну думку про владу. Адже правосуддя повинно бути однаковим для всіх. Чому на поруки хлопців не відпустити?

Якщо з хлопцями поводяться жорстко, на тлі бездіяльності влади до людей, щодо яких реально треба діяти жорстко – це виглядає дивно. І не треба робити з хлопців монстрів.

Вони займалися охоронною діяльністю. І тепер їм намагаються шити, що вони щось налом, а щось безготівково отримували. Але в Україні так працює 90% країни. Так що тепер, всю країну посадити? Знаєте, я думаю що зараз звичайно жорстких акцій від Нацкорпусу чекати не варто. Але якщо ставлення влади не зміниться, і восени дійсно будуть соціально-економічні протести – націонал-патріотичні сили можуть до них приєднатися.

"Якщо Шишов робив ТГ-канал з даними гебістів Білорусі, він ще цікавіший".

- Давайте, поговоримо про загибель глави БДУ Віталія Шишова. Низка ЗМІ опублікувала версію про Вашу причетність до трагедії. Мовляв, ви таємно працюєте на режим Лукашенка ...

- Знаєте, я досі не можу зрозуміти, чим я заслужив на ТАКУ увагу? Чому я всім заважаю жити? На який мозоль наступив? Проросійський сайт "Страна.ua", посилаючись на журналістку фінансованої американцями білоруської служби "Радіо Свобода" в Києві Олени Литвинової, звинувачує мене у тому, чого я не робив! Звідки така одностайність? Це як схрестити їжачка з удавом! Я останній рік взагалі намагався не світитися. Не ходив на жодні які ефіри. І не менш з тим, у всіх гріхах знову звинувачують мене.

- Про вашу можливу причетність до цієї справи говорять і в білоруській опозиції. Мовляв, ви займалися діяльністю БДУ. А потім чи то вам "Батька" наказав, чи то конфлікт якись між вами і Шишовим виник через якісь фонди ...

- Достаньо зробити запити і побачити, що там нічого немає. Назва цих фондів мені ні про що не говорить. Хлопці з БДУ мали достатньо значну автономію. І ймовірно зробили ще якихось пару контор, про існування яких я дізнався з матеріалів "Страна.ua". Вони звинувачують мене в тому, що я відмивав грантоїдські бабки через фонди. Я ще перевірю, звідки вони це взяли.

Але, запевняю вас, ніяких грошей там не було. Ну, максимум 10 тис. грн. За такі гроші не те, що вбивати, посваритися не можна.

Взагалі, зрозумійте, грантова система влаштована так, що бюджети подаються в кінці одного року і видаються в наступному. А тут за 9 місяців існування БДУ жодного руху не було.

- "Хлопці з БДУ малу достатньо значну автономію ...". Виходить, що ви ними все ж таки займалися?

- Ну, що значить "займався"?! Я вперше побачив Шишова взимку 2020 року. Якось вночі, година 2 вже була, побачив в ТГ, що під посольством Білорусі в Україні триває акція пам'яті одного із загиблих під час протестів білоруса. Мені стало цікаво, що там відбувається. Я взяв кілька друзів і ми туди поїхали. Там, з Віталіком Шишовим і познайомилися. Вони до мене самі підійшли ...

- Вони з Родіоном Батуліним?

- Та ні. З Родіоном ми з 2015 року знайомі. Він був зі мною, коли в ту ніч ми приїхали до посольства. Віталія він теж тоді побачив вперше. Це потім вони вже стали проводити багато часу разом. Були "двигунами" БДУ.

- Так про що вас Шишов попросив тоді?

- Ну, він сказав, що білорус, з опозиції. Хоче займатися тут громадською діяльністю. А я відповів, що брати участь в цьому не хочу – часу немає. Так, і "хвіст" через мене потягнеться: буде до вас буде постійно прилітати, що ви фашисти, нібито, як і я.

Але допомогти обіцяв. Перше, чим допоміг – прописав Шишова у себе, щоб він зміг отримати посвідку на проживання. Дав юристів оформити Білоруський дім в Україні. З хрестом знову ж ...

- З яким хрестом?

- Допоміг встановити хрест пам'яті загиблим опозиціонерам біля будівлі посольства Білорусі в Києві. До слова, я і іншим біженцям білоруським допомагав. Не на політичному, а на побутовому рівні. Наприклад, на роботу влаштовував – це ж ціла проблема в Україні. Тепер тут ціла бригада будівельників-білорусів працює.

- А правда, що Віталій загинув неподалік від вашого будинку або квартири.

- У районі "Чайки" у мене дійсно є квартира. Ми колись з моїм другом (він зараз у Грузії) її купили, щоб здавати в оренду. Але я там дуже рідко з'являюся. Тільки в гості заходжу до мешканця.

- Це правда, що Шишов збирався робити в ТГ-канал з даними співробітників білоруського КДБ, які працюють в Україні?

- Будете сміятися. Я дізнався про це вже після його смерті. Тепер виходить, що він набагато цікавіший, ніж я думав. Для мене Віталік був просто хорошим хлопцем, спортік, який втік на хвилі протестів і хоче зайнятися БДУ. І бачив я його на якихось заходах всього пару разів у житті. Так що не знаю. Але не виключаю, що ця інформація може бути міфом. Де докази? Ну що, силовики з Білорусі тут ходять з прапором і якось себе позначають? Там вони когось допитували – зрозуміло, як їх знайти. А як тут їх ідентифікувати? Я навіть сторінки цієї поки не бачив.

- Ще кажуть, що Родіон Батулін був вашим охоронцем?

- Ну, навіщо мені охоронець? – сміється накачаний "Боцман". – Це штамп вішають, ті, хто мене не люблять. У мене є достатньо багато близьких людей, які для мене як сім'я. Зокрема Родіон. Він приїхав з Білорусі в Україну, тому що хотів воювати в "Азові". Але активна фаза бойових дій вже закінчилася. Тому він став тут волонтером.

- А чим конкретно він займався?

- Збирав гроші для білорусів, які воювали за Україну. Втратили руки і ноги, ще й залишилися без дому й роботи. Допомагав розпліднику для собак. Сам міг сидіти на рисі, але якщо у нього були "зобов'язання", щомісяця тягнув величезний корм для собак в розплідник. Такий він у нас хлопець: гарний і тілом і душею. До слова, народився він у Латвії. До 10 років жив там з батьками. Тому міг мати латвійський паспорт. А у Львові у Родіона – бабуся. Так що український паспорт він теж міг отримати. Але Родінон принципово залишається громадянином Білорусі.

- Чому після загибелі Шишова Родіона не пустили в Україну?

- Питання до СБУ. Я найняв двох адвокатів. Вони зараз пишуть запити. Одні прикордонникам, інші в СБУ. Будемо судиться.

Опозиція Білорусі бачить тінь Коротких в смерті глави Білоруської будинку Віталія Шишова.

"Правда про загибель Шишова нікому не потрібна – навіть мені!"

- Дівчина Шишова попросила в МВС охорону. Побоюється, що люди, які вбили Віталіка (нагадаю, що за версією білоруської опозиції – це справа рук КДБ Білорусі) можуть дістатися і до неї. Проте, правоохоронці, начебто розглядають версію про самогубство. Своєю чергою, Родіон Батулін заявляв, що не вірить в це. Мовляв, у Віталія не було суїцидальних нахилів. А ви що думаєте?

- Я не настільки близько був знайомий з Віталієм, щоб робити висновки.

Чув, що силовики знайшли вдома у Шишова шматок мотузки, на якій він був повішений. Нібито встановлюють зараз місце її придбання. От і все...

Чекаю офіційних результатів розслідування. Зі свого боку можу сказати, що навіть якщо версія про самогубство правильна (хоча, я не виключаю що те, що трапилося – зроблене силовиками Білорусі) – я буду розцінювати те, що трапилося, як доведення до самогубства. Самі посудіть. Молодий хлопець був змушений через участь в опозиції до Лукашенка виїхати з дому, залишити сім'ю і друзів ... Думаєте, йому було легко тут жити?

- Якщо це дійсно самогубство, як сприйме суспільство? В Україні вже усталилася думка, що смерть Шишова – справа рук Лукашенка.

- Ми живемо в такий жахливий час ... Віталік перетворився в сакральну жертву ... Правда нікому не цікава. Білоруській опозиції вигідно звинувачувати "Батьку" і мене. Мовляв, я працюю на Лукашенка. Заодно вони ще скажуть, що українська поліція мене відбілює. Хоча їй взагалі не потрібно цього робити. Знаєте ... мені правда теж не потрібна.

Я хочу, щоб Лукашенко пішов під трибунал, а може й повісити його пора.

Ще 10 років тому я ставився до "Батьки" нейтрально. Але, то що відбувається останніми роками – це жах. Я не можу з цим погодитися – це постійний терор. Сотні людей звідти втекли менш ніж за рік. Тому що жити там тепер неможливо. Я вважаю, що зло має померти. Це моя життєва позиція.

- А це правда, що напередодні загибелі за Віталієм стежили?

Замість відповіді Коротких довго порпається в телефоні.

- Ось дивіться. Періодично я прошу поліцейських пробити машини з такими ось текстами. Ось, ви самі бачите ... І пишуть на білоруському суржиком. "Дзякую", наприклад.

Емігранти з Білорусі постійно фіксують стеження за собою. У них безліч чатів, де вони діляться інформацією про "спостерігачів".

- Виходить за багатьма білорусами тут стежать?

Коротких знизує плечима:

- У "Бацьки" своя логіка. Вона тупа, але ефективна. Те, що вони там все зараз задавили і країна перетворюється в якусь Північну Корею – це факт.

- Послухайте, але ж Шишов не Троцький, що б Лукашенко за ним ганявся по всьому світу ...

- Я з вами не згоден. Якщо ви проаналізуйте білоруські ЗМІ – побачите, що БДУ був помітний. Тому, що на відміну від решти опозиції ця організація заявляла: ми будь-яким шляхом, зокрема й силовим, готові "збивати" "Батьку". А це Лукашенка найбільше напружує. Він скаженіє, якщо хтось подібні речі собі дозволяє. Зрозумійте, всі емігрантські контори по суті віртуальні. А БДУ – організація живих патріотів Білорусі. І з кожним днем кількість членів БДУ збільшувалася. Я пам'ятаю, спочатку у них не вистачало людей, щоб зміну з 4-5 людей тримати біля посольства. Але, за 9 місяців до БДУ вступили 2 тис. людей. Як ви думаєте лякало це "Батьку"? Лякало! Так, що не робіть помилкових висновків ...

Раніше ми писали, що в Києві вшанували пам'ять Шишова і підтримали білоруських політв'язнів. Також стало відомо про те що Лукашенко зажадав від спецслужб України відповіді, хто вбив білоруського активіста Віталія Шишова.