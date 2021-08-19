Сергей "Боцман" Коротких: "Правда о гибели Виталия Шишова никому не нужна"

Имя одного из основателей полка "Азов", бывшего гражданина Беларуси Сергея Коротких (псевдоним и позывной – "Малюта" & "Боцман") окутано таким колличеством тайн, что все и не перечислишь. Оппозиция Беларуссии видит тень Коротких в смерти главы Белорусского дома Виталия Шишова. А в Украине его называют "правой рукой" экс-главы МВД Арсена Авакова в Национал – патриотическом движении.

Кроме того, по слухам именно "Малюта" является создателем Нацдружин (теперь, "Центурия") – ветеранского объединения, которое занимается боевой и патриотической подготовкой молодого поколения – спортивных парней от 16 лет и старше. Причем, якобы создал он их не по своей инициативе, а по приказу Арсена Авакова. Правда, сам Коротких свои связи с экс-министром Внутренних дел категорически отрицает. Так же впрочем, как и причастность с Нацдружинами.

"Центурию создал Игорь Михайленко, с позывным "Черкас", экс-командир полка "Азов" и старый друг лидера Нацкорпуса – Андрея Билецкого. Я тут ни причем!" – заявляет Коротких.

В субботу Национальный корпус провел под стенами офиса президента акцию протеста. По словам лидера партии Андрея Билецкого, националисты выступили против власти, которая планирует пойти на уступки России и имплементировать в законодательство формулу Штайнмайера. При этом Владимир Зеленский не раз заявлял, что "не перейдет красные линии" и не станет выполнять требования лидера РФ Владимира Путина.

Наш корреспондент встретился с Сергеем Коротких, чтобы узнать, как он оказался в Украине, поговорить о Виталии Шишове и Арсене Авакове. А еще выяснить его точку зрения о бунте Нацкорпуса.

"Нелюбовь к Путину и любовь к приключениям"

Сергей Коротких назначает встречу в лобби-баре одного из столичных отелей. Он невысокого роста. Одет в шорты и белую футболку, на которой изображена смерть в короне и сережках на черном фоне. На правой руке татушка: "Если я тебе не нравлюсь, застрелись, я не исправлюсь"

- А что смерть на футболке означает? – спрашиваю его.

- Ой! Не ищите подводных камней. Был в Одессе, решил поддержать местный бренд. Вот и купил…

- Давайте, по порядку. Почему в 2014 году вы приехали из Беларуси в Украину?

- Меня привели мои убеждения: нелюбовь к Путину и любовь к приключениям. В то время мне казалось, что в Украине происходит что-то такое, что подстегнет Европу к чему – то лучшему…



- Как вы попали в "Азов"?

- Встретился с одним из людей организации "Патриоты Украины". Он привел меня на Крещатик и познакомил с Евгеньевичем (Билецкий – прим.авт.). Он как раз тогда вышел из тюрьмы, где находился по сфабрикованному обвинению. Как выяснилось, слышал о моих приключениях в России. Мы поехали в Харьков, затем в Бердянск. "Азов", по сути, начался с того, что 5 мая 2014 года мы с моим другом "Душманом" (Игорем Княжанским – экс-командиром танковой роты "Азова") и бойцами попали в засаду. Но вывели людей. Попутно завалив пулеметчика и захватив "министра тербороны" "ДНР" Хакидзянова.

Тогда этого Хакидзянова как циркового медведя возили по всей стране и показывали, как главное достижение АТО. Потому что все остальные украинские бойцы были не обстрелянные. А мы не только из засады выбрались, но и пленного взяли. Да еще и какого.

- Т.е. вы были обстрелянные?

- Ну, скажем так … Я использовал навыки из книг за много лет…. – с нотками интриги в голосе вздыхает, "Боцман". – Спалился. После этого в Беларусь я вернуться не могу – посадят.

- Говорят, вы создали и возглавили в "Азове" службу безопасности?

- Не читайте глупости в СМИ. Я был в боевой разведке. А метеослужба – так ее называли, занималась радиоразведкой. К службе безопасности я тоже никакого отношения не имел.

Украина мне обязана полумиллионным городом Мариуполь. Первый раз я его освобождал. Второй раз удержал 4-5 сентября 2014 года.

А еще Марьинкой. Мы ее с Княжанским разведывали (входили в захваченные противником здания, вели ближний бой) и брали. Я командовал тогда штурмовой группой.

- А что произошло с юристом "Азова" Ярославом Бабичем? Почему его друзья обвиняют Вас в его смерти? Говорят, что Бабич договорился с канадской диаспорой о крупном транше для "Азова". Но руководство полка (в том числе, и вы), якобы хотели его распилить…

– Вы можете меня посадить на полиграф, я вам не отвечу, на каком берегу жил Бабич, в каком доме, подъезде, на каком этаже. Я и следователю предложил полиграф. Бабича я видел 3-4 раза в жизни. У меня не было с ним конфликтов, и я не могу сказать о нем ни хорошего, ни плохого.

- Говорят, на вашем счету еще несколько фамилий погибших при странных обстоятельствах "азовцев" …

- Такая же история как с Бабичем…

- А как вы жили после возвращения из АТО?

- В мае 2015 года я поступил в полицию и до 2018 года возглавлял Отдел охраны стратегических объектов в Департаменте охраны. А потом мне это стало неинтересно. Я ушел и занялся своими делами.

- Вы являетесь членом партии Нацкорпус?

- Нет. Просто у меня "язык подвешен" хорошо. Поэтому одно время я по просьбе Евгеньевича был спикером партии. Ходил на эфиры, отвечал на вопросы.

Я нанял двух адвокатов. Они сейчас пишут запросы. Одни пограничникам, другие в СБУ. Будем судится.

"В стране нарастает турбулентность"

- Экс-бойцы "Азова" называют вас не только человеком Авакова. Но и его "кошельком"…

- Ну, где Аваков, а где я... До моего приезда в Украину мы с ним никак не пересекались. Я впервые кого-то из украинских министров увидел лишь после штурма Мариуполя – в июне 2014. Конечно, я и Авакова видел. Я же был полицейским. Но я точно не его кошелек. И не настолько кудряво живу. Если бы это была правда, я бы жил гораздо богаче. Нет, я не жалуюсь. У меня все хорошо. Но точно не тот уровень.

- В субботу Нацкорпус провел митинг под офисом Президента. В качестве повода для протеста была избрана тема имплементации формулы Штанмайера в законодательство. Но Зеленский не раз заявлял что "не перейдет красные линии". Возможно ли, что протестные настроения в Нацкорпусе появились после отставки экс-главы МВД Арсена Авакова?

- А причем Аваков к Нацкорпусу? Будучи министром он наверное еще имел какое-то влияние на полк "Азов", но на Нацкорпус – нет.

Аваков хочет быть рукопожатным. Он никогда не станет участвовать в чем-то, что лишит его этого права.

Так что причины происходящего сейчас другие. Просто Зе начал воевать со всеми сразу. Причем даже с теми, с кем ему не стоило воевать – незачем было.

- Вы о задержании семи членов Нацкорпуса из Харькова и "свободовцев" в Кировоградской области? А так же массовых оставках руководителей силового блока?

- В том числе.

- Аваков – один из самых опытных политиков Украины. У него могут быть президентские амбиции…

- Арсен Борисович точно не стремится стать президентом. Думаю, он хотел бы быть каким-то центром влияния, играть какую-то политическую игру. Возможно, должность премьер-министра была бы ему интересна.

- Уже месяц ходят слухи о массовых протестах в Украине осенью. Кто-то говорит, это произойдет из-за повышения комунальных тарифов. Другие, из-за земельной реформы… Возможно, с этим и связан уход Авакова с должности?

- Зачем выдумывать историю о том, почему ушел Арсен Аваков? Можно просто рассказать. В Офисе Президента Авакову прямо сказали, что планируют разделить министерство Внутренних дел на несколько частей. Полиция – одна часть, Нацгвардия – вторая, Погранслужба – третье, МЧС – четвертая. А как работает полиция в случае массовых беспорядков? Все руководители региональных подразделений действуют в тесном сотрудничестве с Нацгвардией. Руководят ее действиями. Раздел приведет к тому, что ни та, ни другая не смогут полноценно выполнять свои функции. Ведь для того, чтобы охранять порядок руководство Нацгвардии должно понимать, что происходит, что делать. А как с этим справиться без полиции? Я думаю, видя развал системы, Арсен Борисыч и принял решение покинуть пост.

К слову, из-за соцально-экономических проблем в стране действительно нарастает турбулентность. Не исключено, что в сентябре-октябре произойдут вещи, с которыми придется как то справляться...

- Будет ли Нацкорпус участвовать в осенних акциях протеста, если они начнутся? Кстати, после митинга члены Нацкорпуса уже заявили, что будут продолжать протесты…

- Сложно сказать. У Зеленского есть сильные стороны. Я могу только приветствовать его борьбу с Медведчуком и всем так называемым русским блоком. Порошенко не сделал ничего в этом направлении, а он сделал. И эти его шаги все патриоты оценили положительно. В тоже время, решение Шевченковского райсуда столицы взять харьковских членов Нацкорпуса под стражу на 60 дней (и это при том, что кум Путина – Медведчук находится под домашним арестом!) – формирует у ветеранов АТО негативное мнение о власти. Ведь правосудие должно быть одинаковым для всех. Почему на поруки ребят не отпустить?

Если с ребятами жестят, на фоне бездействия власти к людям в отношении, которых реально надо жестить – это смотриться странно. И не надо делать из парней монстров.

Они занимались охранной деятельностью. И теперь им пытаются шить, что они что-то налом, а что-то безналом получали. Но в Украине так работает 90% страны. Так что теперь, всю страну посадить? Знаете, я думаю что сейчас конечно жестких акций от Нацкорпуса ждать не стоит. Но если отношение власти не измениться, и осенью действительно будут социально-экономические протесты – национал-патриотические силы могут к ним присоединиться.

"Если Шишов делал ТГ-канал с данными гэбистов Беларуси, он еще интереснее".

- Давайте, поговорим о гибели главы БДУ Виталия Шишова. Ряд СМИ опубликовал версию о вашей причастности к трагедии. Мол, вы тайно работаете на режим Лукашенко…

- Знаете, я до сих пор не могу понять, чем я заслужил ТАКОЕ внимание? Почему я всем мешаю жить? На какой мозоль наступил? Пророссийский сайт "Страна ua", ссылаясь на журналиста финансируемой американцами белорусской службы "Радио Свобода" в Киеве Алены Литвиновой, обвиняет меня в том, чего я не делал! Откуда такое единодушие? Это как скрестить ежика с удавом! Я последний год вообще старался не светиться. Не ходил ни на какие эфиры. И тем не менее, во всех грехах снова обвиняют меня.

- О вашей возможной причастности к этому делу говорят и в белорусской оппозиции. Мол, вы курировали деятельность БДУ. А потом то ли вам "Батька" приказал, то ли конфликт какой – то между вами и Шишовым возник из-за каких-то фондов…

- Достаточно сделать запросы и увидеть, что там ничего нет. Название этих фондов мне ни о чем не говорит. Ребята из БДУ пользовались достаточно большой автономией. И вероятно сделали еще каких-то пару контор, о существовании которых я узнал из материалов "Страна ua". Они обвиняют меня в том, что я отмывал грантоедские бабки через фонды. Я еще перепроверю, откуда они это взяли.

Но, уверяю вас, никаких денег там не было. Ну, максимум 10 тыс. грн. За такие деньги не то, что убивать, поссориться нельзя.

Вообще, поймите, грантовая система устроена так, что бюджеты подаются в конце одного года и выдаются в следующем. А тут за 9 месяцев существования БДУ никакого движения не было.

- "Ребята из БДУ пользовались достаточно большой автономией…". Выходит, что вы их все-таки курировали?

- Ну, что значит "курировал"?! Я впервые увидел Шишова зимой 2020 года. Как-то ночью, часа 2 уже было, увидел в ТГ, что под посольством Белоруссии в Украине идет акция памяти одного из погибших во время протестов белоруса. Мне стало интересно, что там происходит. Я взял несколько друзей и мы туда поехали. Там, с Виталиком Шишовым и познакомились. Они ко мне сами подошли…

- Они с Родионом Батулиным?

- Да, нет. С Родионом мы с 2015 года знакомы. Он был со мной, когда в ту ночь мы приехали к посольству. Виталия он тоже тогда увидел впервые. Это потом они уже стали проводить много времени вместе. Были "движками" БДУ.

- Так о чем вас Шишов попросил тогда?

- Ну, он сказал, что белорус, из оппозиции. Хочет заниматься здесь общественной деятельностью. А я ответил, что участвовать в этом не хочу – времени нет. Да, и "хвост" из-за меня потянется: будет к вам будет постоянно прилетать, что вы фашисты, якобы, как и я.

Но помочь обещал. Первое, чем помог – прописал Шишова у себя, чтобы он смог получить вид на жительство. Дал юристов оформить Белорусский дом в Украине. С крестом опять же…

- С каким крестом?

- Помог установить крест памяти погибшим оппозиционерам около здания посольства Беларуси в Киеве. К слову, я и другим беженцам белорусским помогал. Не на политическом, а на бытовом уровне. Например, на работу устраивал – это же целая проблема в Украине. Теперь тут целая бригада строителей-белорусов работает.

- А правда, что Виталий погиб неподалеку от вашего дома или квартиры.

- В районе "Чайки" у меня действительно есть квартира. Мы когда-то с моим другом (он сейчас в Грузии) ее купили, чтобы сдавать в аренду. Но я там очень редко появляюсь. Только в гости захожу к жильцу.

- Это правда, что Шишов собирался делать в ТГ-канал с данными сотрудников белорусского КГБ, которые работают в Украине?

- Будете смеяться. Я узнал об этом уже после его смерти. Теперь выходит, что он гораздо интереснее, чем я думал. Для меня Виталик был просто хорошим парнем, спортиком, который сбежал на волне протестов и хочет заняться БДУ. И видел я его на каких-то мероприятиях всего пару раз в жизни. Так что не знаю. Но не исключаю, что эта информация может быть мифом. Где доказательства? Ну что, силовики из Беларуси здесь ходят с флагом и как-то себя отмечают? Там они кого-то допрашивали – понятно, как их вычислить. А как тут их идентифицировать? Я даже страницы этой пока не видел.

- Еще говорят, что Родион Батулин был вашим телохранителем?

- Ну, зачем мне телохранитель? – смеется накачаный "Боцман". – Это штамп вешают, те кто меня не любят. У меня есть достаточно много близких людей, которые для меня как семья. В том числе Родион. Он приехал из Беларуси в Украину, потому что хотел воевать в "Азове". Но активная фаза боевых действий уже закончилась. Поэтому он стал тут волонтером.

- А чем конкретно он занимался?

- Собирал деньги для белорусов, которые воевали за Украину. Потеряли руки и ноги, еще и остались без дома и работы. Помогал питомнику для собак. Сам мог сидеть на рисе, но если у него были "обязы", ежемесячно тащил огромный корм для собак в питомник. Такой он у нас парень: красивый и телом и душой. К слову, родился он в Латвии. До 10 лет жил там с родителями. Поэтому мог иметь латвийский паспорт. А во Львове у Родиона – бабушка. Так что украинский паспорт он тоже мог получить. Но Родинон принципиально остается гражданином Беларуси.

- Почему после гибели Шишова Родиона не пустили в Украину?

- Вопрос к СБУ. Я нанял двух адвокатов. Они сейчас пишут запросы. Одни пограничникам, другие в СБУ. Будем судится.

Оппозиция Беларуссии видит тень Коротких в смерти главы Белорусского дома Виталия Шишова.

"Правда о гибели Шишова никому не нужна – даже мне!"

- Девушка Шишова попросила в МВД охрану. Опасается, что убившие Виталика люди (напомню, что по версии белорусской оппозиции – это дело рук КГБ Беларуси) могут добраться и до нее. Тем не менее, правоохранители, вроде бы рассматривают версию о самоубийстве. В свою очередь, Родион Батулин заявлял, что не верит в это. Мол, у Виталия не было суицидальных наклонностей. А вы что думаете?

- Я не настолько близко был знаком с Виталием, чтобы делать выводы.

Слышал, что силовики нашли дома у Шишова кусок веревки, на которой он был повешен. Якобы устанавливают сейчас место ее приобретения. Вот и все...

Жду официальных результатов расследования. Со своей стороны могу сказать, что даже если версия о самоубийстве верна (хотя, я не исключаю что случившееся дело рук силовиков Беларуси) – я буду расценивать случившееся, как доведение до самоубийства. Сами посудите. Молодой парень был вынужден из-за участия в оппозиции к Лукашенко уехать из дома, оставить семью и друзей... Думаете, ему было легко здесь жить?

- Если это действительно самоубийство, как воспримет общество? В Украине уже устоялось мнение, что смерть Шишова – дело рук Лукашенко.

- Мы живем в такое ужасное время… Виталик превратился в сакральную жертву… Правда никому не интересна. Белорусской оппозиции выгодно обвинять "Батьку" и меня. Мол, я работаю на Лукашенко. Заодно они еще скажут, что украинская полиция меня обеляет. Хотя ей вообще не зачем это делать. Знаете… мне правда тоже не нужна.

Я хочу, чтобы Лукашенко пошел под трибунал, а может и повесить его пора.

Еще 10 лет назад я относился к "Батьке" нейтрально. Но, то что происходит последние годы – это ужас. Я не могу с этим согласиться – это постоянный террор. Сотни людей оттуда сбежали менее чем за год. Потому что жить там теперь не возможно. Я считаю, что зло должно умереть. Это моя жизненная позиция.

- А это правда, что накануне гибели за Виталием следили?

Вместо ответа Коротких долго копается в телефоне.

- Вот смотрите. Периодически я прошу полицейских пробить машины с такими вот текстами. Вот, вы сами видите…И пишут на белорусском суржике. "Дзякую", например.

Эмигранты из Беларуси постоянно фиксируют слежку за собой. У них множество чатов, где они делятся информацией о "наблюдателях".

- Выходит за многими белорусами тут идет слежка?

Коротких пожимает плечами:

- У "Бацьки" своя логика. Она тупая, но эффективная. То, что они там все сейчас задавили и страна превращается в какую то Северную Корею – это факт

- Послушайте, но Шишов же не Троцкий, что бы Лукашенко за ним гонялся по всему миру…

- Я с вами не согласен. Если вы проанализируйте белорусские СМИ – увидите, что БДУ был заметен. Потому, что в отличие от остальной оппозиции эта организация заявляла: мы любым путем, в том числе и силовым, готовы "сбивать" "Батьку". А это Лукашенко больше всего напрягает. Он бесится, если кто-то подобные вещи себе позволяет. Поймите, все эмигрантнские конторы по сути виртуальные. А БДУ – организация живых патриотов Беларуси. И с каждым днем, количество членов БДУ увеличивалось. Я помню, вначале у них не хватало людей, чтобы смену из 4-5 человек держать возле посольства. Но, за 9 месяцев в БДУ вступило 2 тыс. человек. Как вы думаете пугало это "Батьку"? Пугало! Так, что не делайте не верных выводов…

Ранее мы писали, что в Киеве почтили память Шишова и поддержали белорусских политзаключенных. Также стало известно о том что Лукашенко потребовал у спецслужб Украины ответа, кто убил белорусского активиста Виталия Шишова.