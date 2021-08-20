Семенченко оголосив голодування: що його так розлютило

Семенченко їжу більше не приносити. Фото: facebook.com/dostali.hvatit

Екснардеп і колишній комбат батальйону "Донбас" Семен Семенченко оголосив безстрокове голодування після того, як Апеляційний суд переніс розгляд скарги на його арешт на початок вересня.

Про це йдеться у повідомленні на його сторінці в Facebook.

Зазначається, що апеляція Семенченка була перенесена на 3 вересня через те, що Солом'янський суд Києва не встиг за місяць передати документи по справі до Апеляційного суду

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"Семен Семенченко під час судового засідання оголосив про початок безстрокового голодування. Подивимось хто кого. Зламати українського добровольця нікому не вдасться. Ми вистояли проти ворога у 2014-му, вистоїмо і тепер", – йдеться в повідомленні.

Семенченко різко відреагував на рішення суду. Фото: facebook.com/dostali.hvatit

Нагадаємо, 26 липня Солом'янський районний суд Києва змінив запобіжний захід для екснардепа – замість цілодобового домашнього арешту знову відправив його в СІЗО. Семенченко обіцяв тоді в суді, що надовго за гратами не затримається.

У чому підозрюють Семенченка