Семенченко объявил голодовку: что его так разозлило

Семенченко еду больше не приносить. Фото: facebook.com/dostali.hvatit

Экс-нардеп и бывший комбат батальона "Донбасс" Семен Семенченко объявил бессрочную голодовку после того, как Апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы на его арест на начало сентября.

Об это говорится в сообщении на его странице в Facebook.

Отмечается, что апелляция Семенченко была перенесена на 3 сентября из-за того, что Соломенский суд Киева не успел за месяц передать документы по делу в Апелляционный суд

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"Семен Семенченко во время судебного заседания объявил о начале бессрочной голодовки. Посмотрим кто кого. Сломать украинского добровольца никому не удастся. Мы выстояли против врага в 2014-м, выстоим и сейчас", – говорится в сообщении.

Семенченко резко отреагировал на решение суда. Фото: facebook.com/dostali.hvatit

Напомним, 26 июля Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения для экс-нардепа – вместо круглосуточного домашнего ареста снова отправил его в СИЗО. Семенченко обещал тогда в суде, что надолго за решеткой не задержится.

В чем подозревают Семенченко