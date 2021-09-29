СБУ розповіла, як в ОРДЛО вибирали Держдуму: куратори голосували за виборців

СБУ уважно стежила за фейковими виборами на Донбасі/Колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України зібрала докази фальсифікацій на виборах до Держдуми Росії, які Москва влаштувала на тимчасово окупованих територіях України. Виявилося, що жителі Донецької та Луганської областей фактично їх проігнорували. Однак офіційно на їхніх дільницях виявилася висока явка і перемогла правляча партія "Єдина Росія".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Фальсифікації

Висновки про масштабні фальсифікації СБУ зробила на основі перехоплення телефонних розмов.

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Було встановлено, що:

Автобуси, які возили так званих "виборців" з Донбасу на територію РФ, курсували напівпорожні. При цьому за документами у них було 100% завантаження місць;

Більшість махінацій була скоєна за допомогою електронного голосування. Зокрема, організатори збирали персональні дані "залежних бюджетників" і вводили їх до системи без безпосередньої участі такого "виборця";

Незважаючи на маніпуляції самопроголошеній владі вдалося забезпечити "явку" лише приблизно 200 000 жителів тимчасово окупованих територій України. Хоча, за даними СБУ, агресори планували отримати понад півмільйона голосів;

Після завершення голосування масова паспортизація жителів ОРДЛО була згорнута російськими кураторами.

Як все пройшло

Партія "Єдина Росія" зберегла конституційну більшість в Держдумі РФ. Про це повідомили в ЦВК за підсумками перевірки вже 67,41% протоколів.

За даними ЦВК Росії, явка російських виборців на парламентських виборах на 18:00 третього дня голосування перевищила 45%. Однак була інформація, яка поставила під сумнів офіційні цифри.

У Ростовській області деяким виборцям, які приїхали голосувати з самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", видали російські паспорти прямо перед дільницею.

Всі учасники виборів до парламенту Росії, організованих на території України – в окупованому Криму і на тимчасово непідконтрольних Україні територіях на сході країни – будуть піддані санкціям. Відповідні списки, в яких будуть і іноземці, вже складає РНБО.

Верховна Рада ухвалила постанову №6078 про нелегітимність виборів депутатів Держдуми Російської Федерації 2021 року. "За" проголосували 322 нардепи.