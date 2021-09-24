Росія взялася за освіту в ОРДЛО і прислала своїх людей – СБУ

Росія почала визнавати "дипломи про вищу освіту" з окупованого Донбасу. Фото: колаж "Сьогодні"
Служба безпеки України виявила нові докази інституційної присутності РФ на окупованій частині Донецької області. Зараз в так званій "ДНР" завершується "реформування" сфери освіти і науки, яке передбачає повний перехід освіти на стандарти РФ.
Російські органи державної влади вже визнають дипломи про вищу освіту, видані в "ДНР". А "Міністерство освіти ДНР" очолює співробітник органів державної безпеки Росії. Про це повідомляє СБУ.
Бойовики знищують освітню галузь
Правоохоронці встановили, що у 2016 році проросійські бойовики на окупованій Донеччині вирішили змінювати галузь освіти та науки. Основна її мета – введення в освітній сфері стандартів РФ.
Активна фаза псевдореформи припала на 2020 – 2021 роки. Але інституційна інтеграція до складу Росії почалася вже з 2017 року. Саме тоді Путін видав Указ № 74, яким РФ почала визнавати дипломи, що видаються освітніми закладами вищої освіти на окупованих територіях.
За інформацією Служби безпеки, наразі бойовики намагаються внести ці дипломи до загального реєстру Росії.
- У 2019 – 2020 роках випускникам навчальних закладів, акредитованих у РФ, було видано понад 2,5 тисячі дипломів державного зразка Росії.
- З 2014 року їхня кількість становить понад 8 тисяч.
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Докази причетності посадових осіб з Росії
В СБУ також повідомили, що депутат держдуми Онищенко особисто брав участь у церемонії вручення випускникам папірців, які окупанти називають "дипломами", у Донецьку в 2020 – 2021 роках.
Документи, що стосуються політики РФ щодо окупованих територій України підписують офіційні російські чиновники, наголосили правоохоронці.
Окрім цього, у розпорядженні Служби безпеки є докази, що бойовик Михайло Кушаков, який "керує" галуззю освіти на окупованій Донеччині, є підполковником запасу органів держбезпеки РФ.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.
Раніше ми повідомляли, що СБУ затримала організатора "референдуму" в Луганській області.
Також нагадаємо, Путін витрачає на окупований Донбас до 5 млрд доларів на рік.