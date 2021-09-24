Росія взялася за освіту в ОРДЛО і прислала своїх людей – СБУ

Росія почала визнавати "дипломи про вищу освіту" з окупованого Донбасу. Фото: колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України виявила нові докази інституційної присутності РФ на окупованій частині Донецької області. Зараз в так званій "ДНР" завершується "реформування" сфери освіти і науки, яке передбачає повний перехід освіти на стандарти РФ.

Російські органи державної влади вже визнають дипломи про вищу освіту, видані в "ДНР". А "Міністерство освіти ДНР" очолює співробітник органів державної безпеки Росії. Про це повідомляє СБУ.

Бойовики знищують освітню галузь

Реклама

Правоохоронці встановили, що у 2016 році проросійські бойовики на окупованій Донеччині вирішили змінювати галузь освіти та науки. Основна її мета – введення в освітній сфері стандартів РФ.

Активна фаза псевдореформи припала на 2020 – 2021 роки. Але інституційна інтеграція до складу Росії почалася вже з 2017 року. Саме тоді Путін видав Указ № 74, яким РФ почала визнавати дипломи, що видаються освітніми закладами вищої освіти на окупованих територіях.

Реклама

За інформацією Служби безпеки, наразі бойовики намагаються внести ці дипломи до загального реєстру Росії.

У 2019 – 2020 роках випускникам навчальних закладів, акредитованих у РФ, було видано понад 2,5 тисячі дипломів державного зразка Росії.

З 2014 року їхня кількість становить понад 8 тисяч.

Зазначимо, видача офіційних документів РФ організаціям, установам та закладам підтверджує, що Росія контролює окуповані території Донецької та Луганської областей, керує місцевими процесами та посилює свою присутність, маскуючись під структури псевдореспублік.

Читайте також:

Затриманий в Чехії учасник окупації Криму блокував українських морпіхів

Докази причетності посадових осіб з Росії

В СБУ також повідомили, що депутат держдуми Онищенко особисто брав участь у церемонії вручення випускникам папірців, які окупанти називають "дипломами", у Донецьку в 2020 – 2021 роках.

Документи, що стосуються політики РФ щодо окупованих територій України підписують офіційні російські чиновники, наголосили правоохоронці.

Окрім цього, у розпорядженні Служби безпеки є докази, що бойовик Михайло Кушаков, який "керує" галуззю освіти на окупованій Донеччині, є підполковником запасу органів держбезпеки РФ.

Наразі правоохоронці вирішують питання про оголошення цим особам повідомлення про підозру.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що СБУ затримала організатора "референдуму" в Луганській області.

Також нагадаємо, Путін витрачає на окупований Донбас до 5 млрд доларів на рік.