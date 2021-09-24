Россия взялась за образование в ОРДЛО и прислала своих людей – СБУ

Россия начала признавать "дипломы о высшем образовании" с оккупированного Донбасса. Фото: коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины выявила новые доказательства институционного присутствия РФ на оккупированной части Донецкой области. Сейчас в так называемой "ДНР" завершается "реформирование" сферы образования и науки, которое предусматривает полный переход образования на стандарты РФ.

Российские органы государственной власти уже признают дипломы о высшем образовании, выданные в "ДНР". А "Министерство образования ДНР" возглавляет сотрудник органов государственной безопасности России. Об этом сообщает СБУ.

Боевики уничтожают образовательную отрасль

Реклама

Правоохранители установили, что в 2016 году пророссийские боевики на временно оккупированной Донецкой области решили менять сферу образования и науки. Основная ее цель – введение в образовательной сфере стандартов РФ.

Активная фаза псевдореформы пришлась на 2020 – 2021 годы. Но институциональная интеграция в состав России началась уже с 2017 года. Именно тогда Путин издал Указ № 74, которым РФ начала признавать дипломы, выдаваемые образовательными учреждениями высшего образования на оккупированных территориях.

Реклама

По информации Службы безопасности, пока боевики пытаются внести эти дипломы в общий реестр России.

В 2019 – 2020 годах выпускникам учебных заведений, аккредитованных в РФ, было выдано более 2,5 тысячи дипломов государственного образца России.

С 2014 года их количество составляет более 8 тысяч.

Отметим, выдача официальных документов РФ организациям, учреждениям и заведениям подтверждает, что Россия контролирует оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, руководит местными процессами и усиливает свое присутствие, маскируясь под структуры псевдореспублик.

Читайте также:

Задержанный в Чехии участник оккупации Крыма блокировал украинских морпехов

Доказательства причастности должностных лиц из России

В СБУ также сообщили, что депутат Госдумы Геннадий Онищенко лично участвовал в церемонии вручения выпускникам бумажек, которые оккупанты называют "дипломами", в Донецке в 2020 – 2021 годах.

Документы, касающиеся политики РФ в отношении оккупированных территорий Украины подписывают официальные российские чиновники, отметили правоохранители.

Кроме этого, в распоряжении Службы безопасности есть доказательства, что боевик Михаил Кушаков, который "руководит" отраслью образования на оккупированной Донецкой области, является подполковником запаса органов госбезопасности РФ.

Сейчас правоохранители решают вопрос об объявлении этим лицам сообщений о подозрении.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы сообщали, что СБУ задержала организатора "референдума" в Луганской области.

Также напомним, Путин тратит на оккупированный Донбасс до 5 млрд долларов в год.