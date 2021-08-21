Росія ввела санкції проти Кулеби і Данилова

Дмитро Кулеба та Олексій Данилов. Фото УНІАН

Російська Федерація поповнила список підсанкційних українських чиновників – до нового переліку увійшло більше 70 прізвищ.

Про це йдеться на сайті "Парламентська газета".

Країна-агресор ввела санкції проти:

міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби;

секретаря РНБО Олексія Данилова;

уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової;

голови Рахункової палати Валерія Пацкана;

першого заступника міністра закордонних справ України Еміне Джапарової;

депутата Верховної Ради Олександра Дубінського;

радника міністра енергетики України Олени Зеркаль;

екс-депутата Ради Надії Савченко;

голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка та інших.

В цілому тепер в переліку російських санкцій 922 українських чиновника.

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Російські санкції

22 жовтня 2018 року президент РФ Володимир Путін підписав указ "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України стосовно громадян і юридичних осіб РФ". Кабміну було доручено визначити переліки українців, стосовно яких застосовуються спеціальні економічні заходи, в тому числі блокування рахунків, цінних паперів і майна на території Росії і заборона на перерахування коштів та виведення капіталу з РФ. В останній раз список розширювався в грудні 2020 року. Новий список затвердив прем'єр-міністр Михайло Мішустін.

Українські санкції

Санкції Росії були введені як "дзеркальна відповідь" Україні. Ще влітку 2018 року Україна ввела обмежувальні заходи за окупацію Криму і Донбасу, кібератаки і військові дії. Цього року Рада національної безпеки і оборони продовжила санкції 2018 року стосовно російських компаній і громадян, причетних до російської агресії проти України.