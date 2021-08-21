Россия ввела санкции против Кулебы и Данилова

Дмитрий Кулеба и Алексей Данилов. Фото УНИАН
Российская Федерация пополнила список подсанкционных украинских чиновников – в новый список вошло более 70 фамилий.
Об этом говорится на сайте "Парламентская газета".
Страна-агрессор ввела санкции против:
- министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы;
- секретаря СНБО Алексея Данилова;
- уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой;
- главы Счетной палаты Валерия Пацкана;
- первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой;
- депутата Верховной Рады Александра Дубинского;
- советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль;
- экс-депутата Рады Надежды Савченко;
- главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко и других.
В целом теперь в перечне российских санкций 922 украинских чиновника.
Российские санкции
22 октября 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ". Кабмину было поручено определить перечни украинцев, в отношении которых применяются специальные экономические меры, в том числе блокировка счетов, ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств и вывод капитала из РФ. В последний раз список расширялся в декабре 2020 года. Новый список утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.
Украинские санкции
Санкции России были введены как "зеркальный ответ" Украине. Еще летом 2018 года Украина ввела ограничительные меры за оккупацию Крыма и Донбасса, кибератаки и военные действия. В этом году Совет национальной безопасности и обороны продлил санкции, 2018 года в отношении российских компаний и граждан, причастных к российской агрессии против Украины.