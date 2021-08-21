Россия ввела санкции против Кулебы и Данилова

Дмитрий Кулеба и Алексей Данилов. Фото УНИАН

Российская Федерация пополнила список подсанкционных украинских чиновников – в новый список вошло более 70 фамилий.

Об этом говорится на сайте "Парламентская газета".

Страна-агрессор ввела санкции против:

министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы;

секретаря СНБО Алексея Данилова;

уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой;

главы Счетной палаты Валерия Пацкана;

первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой;

депутата Верховной Рады Александра Дубинского;

советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль;

экс-депутата Рады Надежды Савченко;

главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко и других.

В целом теперь в перечне российских санкций 922 украинских чиновника.

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Российские санкции

22 октября 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ". Кабмину было поручено определить перечни украинцев, в отношении которых применяются специальные экономические меры, в том числе блокировка счетов, ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств и вывод капитала из РФ. В последний раз список расширялся в декабре 2020 года. Новый список утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Украинские санкции

Санкции России были введены как "зеркальный ответ" Украине. Еще летом 2018 года Украина ввела ограничительные меры за оккупацию Крыма и Донбасса, кибератаки и военные действия. В этом году Совет национальной безопасности и обороны продлил санкции, 2018 года в отношении российских компаний и граждан, причастных к российской агрессии против Украины.