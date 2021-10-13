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Росія готова вирішувати питання Донбасу з США, але є одна умова

Сергій Мартинець
13 жовтня, 15:45
Раніше консультації з українського питання вели Сурков і Волкер, але процес заглухнув у 2019 році

Нуланд і Козак обговорили українське питання. Колаж "Сьогодні"

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд і заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак під час зустрічі у Москві домовилися про відновлення переговорів між двома країнами щодо Донбасу. Врегулювання можливе за умови, якщо Донбас отримає особливий статус.

Про це повідомляє Інтерфакс.

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Козак дав зрозуміти, що особливий статус Донбасу – це принципове для Кремля питання.

"Відбувся ґрунтовний і конструктивний діалог щодо врегулювання конфлікту на південному сході України. Підтвердили, що єдиною основою для врегулювання залишаються Мінські угоди. В ході переговорів була підтверджена озвучена в Женеві позиція США, що без узгодження майбутніх параметрів автономії, або, іншими словами, особливого статусу Донбасу в складі України, суттєвий прогрес у врегулюванні конфлікту навряд чи можливий. З урахуванням збігу підходів по цій принциповій позиції домовилися про продовження взаємних консультацій", – сказав заступник голови Адміністрації Путіна.

Формат "США-Росія"

  • Як відомо, до 2019 року російсько-американські переговори щодо Донбасу вели помічник президента РФ Владислав Сурков і спецпредставник Держдепу по Україні Курт Волкер.
  • 21 серпня 2017 року відбулася перша зустріч Суркова і Волкера в Мінську. За словами помічника Путіна, дискусія велася "чесно, серйозно, без ілюзій та упередженості".
  • Друга зустріч відбулася таємно 7 жовтня того ж року в Белграді (Сербія). Переговори пройшли у закритому режимі, а обговорювали сторони врегулювання конфлікту на Донбасі.
  • Третя зустріч відбулася 13 листопада знову в Белграді. Тоді Сурков і Волкер домовилися співпрацювати щодо Донбасу.
  • Четвертий раз Сурков і Волкер провели переговори щодо Донбасу 26 січня 2018 року в Дубаї (ОАЕ). Ключовим питанням став закон про реінтеграцію Донбасу, але через різні підходи в цьому питанні досягти єдиного погляду не вдалося.

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