Росія готова вирішувати питання Донбасу з США, але є одна умова

Нуланд і Козак обговорили українське питання. Колаж "Сьогодні"

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд і заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак під час зустрічі у Москві домовилися про відновлення переговорів між двома країнами щодо Донбасу. Врегулювання можливе за умови, якщо Донбас отримає особливий статус.

Про це повідомляє Інтерфакс.

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Козак дав зрозуміти, що особливий статус Донбасу – це принципове для Кремля питання.

"Відбувся ґрунтовний і конструктивний діалог щодо врегулювання конфлікту на південному сході України. Підтвердили, що єдиною основою для врегулювання залишаються Мінські угоди. В ході переговорів була підтверджена озвучена в Женеві позиція США, що без узгодження майбутніх параметрів автономії, або, іншими словами, особливого статусу Донбасу в складі України, суттєвий прогрес у врегулюванні конфлікту навряд чи можливий. З урахуванням збігу підходів по цій принциповій позиції домовилися про продовження взаємних консультацій", – сказав заступник голови Адміністрації Путіна.

Формат "США-Росія"