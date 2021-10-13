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Россия готова решать вопрос Донбасса с США, но есть одно условие

Сергей Мартынец
13 октября, 15:45
Ранее консультации по украинскому вопросу вели Сурков и Волкер, но процесс заглох в 2019 году

Нуланд и Козак обсудили украинский вопрос. Коллаж "Сегодня"

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак во время встречи в Москве договорились о возобновлении переговоров между двумя странами по Донбассу. Урегулирование возможно при условии, если Донбасс получит особый статус.

Об этом сообщает Интерфакс.

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Козак дал понять, что особый статус Донбасса – это принципиальный для Кремля вопрос.

"Состоялся обстоятельный и конструктивный диалог относительно урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Подтвердили, что единственной основой для урегулирования остаются Минские соглашения. В ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии, или, другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины, существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен. С учетом совпадения подходов по этой принципиальной позиции договорились о продолжении взаимных консультаций", – сказал замглавы Администрации Путина.

Формат "США-Россия"

  • Как известно, до 2019 года российско-американские переговоры по Донбассу вели помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер.
  • 21 августа 2017 года состоялась первая встреча Суркова и Волкера в Минске. По словам помощника Путина, дискуссия велась "честно, серьезно, без иллюзий и предвзятости".
  • Вторая встреча состоялась тайно 7 октября того же года в Белграде (Сербия). Переговоры прошли в закрытом режиме, а обсуждали стороны урегулирование конфликта на Донбассе.
  • Третья встреча прошла 13 ноября снова в Белграде. Тогда Сурков и Волкер договорились сотрудничать по Донбассу.
  • Четвертый раз Сурков и Волкер провели переговоры по Донбассу 26 января 2018 года в Дубае (ОАЭ). Ключевым вопросом стал закон о реинтеграции Донбасса, но из-за разных подходов в этом вопросе добиться единого взгляда не удалось.

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