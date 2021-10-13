Россия готова решать вопрос Донбасса с США, но есть одно условие

Нуланд и Козак обсудили украинский вопрос. Коллаж "Сегодня"

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак во время встречи в Москве договорились о возобновлении переговоров между двумя странами по Донбассу. Урегулирование возможно при условии, если Донбасс получит особый статус.

Об этом сообщает Интерфакс.

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Козак дал понять, что особый статус Донбасса – это принципиальный для Кремля вопрос.

"Состоялся обстоятельный и конструктивный диалог относительно урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Подтвердили, что единственной основой для урегулирования остаются Минские соглашения. В ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии, или, другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины, существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен. С учетом совпадения подходов по этой принципиальной позиции договорились о продолжении взаимных консультаций", – сказал замглавы Администрации Путина.

Формат "США-Россия"