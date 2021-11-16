РФ хоче торгувати з "Л/ДНР": як Київ відреагував на указ Путіна

Україна обурена діями хазяїна Кремля. Колаж "Сьогодні"

Міністерство закордонних справ України надіслало ноту протесту до Москви у зв'язку з указом президента РФ Володимира Путіна про торгівлю з окупованими територіями Донбасу. Київ назвав це кроком до поглинання т.зв. "ЛНР" та "ДНР".

Про це йдеться у заяві МЗС України.

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У МЗС вважають такі дії Кремля грубим втручанням у внутрішні справи України, порушенням її законодавства та норм міжнародного права.

"Визнання "сертифікатів" (про походження товарів з "Л/ДНР". – Ред.), одностороннє визначення пунктів пропуску з метою переміщення товарів через тимчасово непідконтрольну ділянку державного кордону України та інші передбачені указом заходи яскраво демонструють цілеспрямовану політику Росії із затягування тимчасово окупованих територій нашої держави до свого економічного, політичного, електорального та інформаційного простору. Підписання указу суперечить зобов‘язанням Росії за Мінськими домовленостями та домовленостями в рамках "нормандського формату", – йдеться у заяві.

Київ має намір за допомогою західних партнерів змусити Москву відмовитися від деструктивних дій та стати на шлях політико-дипломатичного врегулювання конфлікту.

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"Міністерству закордонних справ РФ передано відповідну ноту протесту", – резюмували дипломати.

Окупанти продовжують поглинати "Л/ДНР"