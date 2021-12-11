Різка заява Грузії: Тбілісі дав відповідь на ультиматум МЗС Росії

Грузія відповіла Росії так, що Москві це точно не сподобається/Колаж "Сьогодні"

Грузія не збирається відмовлятися від вступу до НАТО, незважаючи на те, що цього бажає Росія. Міністерство закордонних справ Грузії повідомило про "неприйнятність" заяви МЗС Росії щодо розширення Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє місцева агенція Грузія online.

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Відповідь Тбілісі

"3 квітня 2008 року на саміті в Бухаресті лідери країн-членів НАТО прийняли рішення про те, що Грузія та Україна стануть членами НАТО. Вищезгадане є надзвичайно важливим політичним рішенням, що ґрунтується на консенсусі. Воно спирається на фундаментальний принцип міжнародного права, згідно з яким усі держави мають суверенне право обирати свій власний зовнішньополітичний курс", – йдеться у заяві МЗС Грузії.



Тбілісі зазначає, що вступ до НАТО – суверенне рішення Грузії, яке ґрунтується на непохитній волі більшості населення Грузії. І ця мета також відображена у Конституції Грузії. Також у комюніке, прийнятому на саміті НАТО в Брюсселі 2021 року, наголошується, що союзники вважають неприйнятним втручання будь-якої третьої сторони у визначення зовнішніх пріоритетів країн.



"Враховуючи вищевикладене, будь-яка заява, зроблена третьою стороною щодо перегляду рішення Бухарестського саміту, яка суперечить фундаментальним принципам та нормам міжнародного права, неприйнятна для міністерства закордонних справ", – йдеться у заяві МЗС Грузії.

Вимоги Росії

Нагадаємо, у п'ятницю МЗС Росії опублікував свою офіційну заяву з вимогами не розширювати НАТО на схід.

"У корінних інтересах європейської безпеки необхідно офіційно дезавуювати рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 р. про те, що "Україна та Грузія стануть членами НАТО" як суперечливе зобов'язанню лідерів усіх держав-учасниць ОБСЄ – "не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших", – йдеться у заяві МЗС Росії.

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Москва наполягає на юридичному закріпленні домовленості про нерозміщення США та іншими країнами НАТО ударних систем озброєнь на території сусідніх з РФ країн, як тих, що входять до Північноатлантичного альянсу, так і тих, що туди не входять.

Питання НАТО