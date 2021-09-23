Нові рейтинги партій – українці готові повернути в Раду знайомі обличчя

Соціологи опублікували новий рейтинг партій. Фото: колаж "Сьогодні"
Перше і друге місця в рейтингу партій ділять "Слуга народу" і "Європейська солідарність", а ОПЗЖ потрапила в трійку. Так, у разі, якщо б вибори в Україні проходили в середині вересня 2021 року до Верховної Ради могли б пройти вісім політичних партій.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Раніше непрохідні в Раду "Радикальна партія" Ляшко, партії "Українська стратегія Гройсмана" і "Опозиційний блок" Мураєва і Новинського дещо посилили свої позиції.
Якщо у червні партії "Опозиційний блок", Радикальна партія, "Українська стратегія Гройсмана" формально мали підтримку меншу за 5% тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором, то зараз вони формально мають підтримку 5% і більше, тобто з таким результатом пройшли б до парламенту.
Відсотки голосів за ці партії виглядають так:
- "Опозиційний блок" – 5,5% у вересні проти 4,2% на початку червня;
- Радикальна партія – 5% проти 4,2%;
- "Українська стратегія Гройсмана" – 5% проти 4,2%.
Водночас підтримка лідерів рейтингу лише незначно змінилася з літа:
- "Слуга народу" – 20% у вересні проти 20,3% у червні;
- "Європейська солідарність" – 17,4% проти 18,5%;
- "ОПЗЖ" – 11,6% проти 11,9%;
- "Батьківщина" – 10,8% проти 12%;
- "Сила і честь" – 7,8% проти 7,2%.
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У КМІС кажуть, що у випадку майже всіх партій зміни порівняно з червнем – у межах статистичної похибки, тобто формально поточні рейтинги всіх політичних сил не відрізняються від рейтингів станом на червень (при цьому, між квітнем і червнем також статистично значущих змін не було).
Єдиний виняток – партія "Голос", чия підтримка знизилася з 2,1% до 0,6%.
Як проводили опитування?
Опитування проводилося упродовж 10-15 вересня методом телефонних інтерв’ю. Опитано 2002 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України, крім окупованих територій Криму і Донбасу. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.
Раніше ми повідомляли, що "Голос" розколовся – депутати збунтувалися проти керівництва партії.
Також нагадаємо, більше 130 нардепів пропустили роботу в Раді за місяць.