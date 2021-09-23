Новые рейтинги партий – украинцы готовы вернуть в Раду знакомые лица

Социологи опубликовали новый рейтинг партий. Фото: коллаж "Сегодня"

Первое и второе места в рейтинге партий делят "Слуга народа" и "Европейская солидарность", а ОПЗЖ попала в тройку. Так, в случае, если бы выборы в Украине проходили в середине сентября 2021 года, в Верховную Раду могли бы пройти восемь политических партий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

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Ранее непроходные в Раду "Радикальная партия" Ляшко, партии "Украинская стратегия Гройсмана" и "Оппозиционный блок" Мураева и Новинского несколько усилили свои позиции.

Если в июне "Оппозиционный блок", Радикальная партия и "Украинская стратегия Гройсмана" формально имели поддержку менее 5% тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором, то сейчас они формально имеют поддержку 5% и более, то есть с таким результатом прошли бы в парламент.

Процент голосов за эти партии выглядят так:

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"Оппозиционный блок" – 5,5% в сентябре против 4,2% в начале июня;

– 5,5% в сентябре против 4,2% в начале июня; Радикальная партия – 5% против 4,2%;

– 5% против 4,2%; "Украинская стратегия Гройсмана" – 5% против 4,2%.

В то же время поддержка лидеров рейтинга лишь незначительно изменилась с лета:

"Слуга народа" – 20% в сентябре против 20,3% в июне;

– 20% в сентябре против 20,3% в июне; "Европейская солидарность" – 17,4% против 18,5%;

– 17,4% против 18,5%; "ОПЗЖ" – 11,6% против 11,9%;

– 11,6% против 11,9%; "Батькивщина" – 10,8% против 12%;

– 10,8% против 12%; "Сила и честь" - 7,8% против 7,2%.

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В КМИС говорят, что в случае почти всех партий изменения по сравнению с июнем – в пределах статистической погрешности, то есть формально текущие рейтинги всех политических сил не отличаются от рейтингов по состоянию на июнь (при этом между апрелем и июнем также статистически значимых изменений не было).

Единственное исключение – партия "Голос", чья поддержка снизилась с 2,1% до 0,6%.

Как проводили опрос?

Опрос проводился в течение 10-15 сентября методом телефонных интервью. Опрошено 2002 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Ранее мы сообщали, что "Голос" раскололся – депутаты взбунтовались против руководства партии.

Также напомним, более 130 нардепов пропустили работу в Раде за месяц.