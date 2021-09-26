Разумков вдруге видужав від коронавірусу

Дмитро Разумков отримав негативний тест на коронавірус. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков отримав довідку з негативним результатом тесту на коронавірус.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Тест на коронавірус – негативний, настрій – позитивний! З завтрашнього дня повертаюся до звичайного робочого режиму. Попереду багато викликів, тому продовжуємо працювати на повну!", – зазначив спікер парламенту.

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Результат тесту на коронавірус. Фото: Facebook/Дмитро Разумков

Нагадаємо, про те, що Разумков захворів стало відомо 10 вересня. Спікер Ради збирався брати участь в Ялтинській європейській стратегії, де повинен був дискутувати на тему верховенства права в Україні.

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. Майже через тиждень після того, як стало відомо про інфікування, дружину президента госпіталізували. Про одужання першої леді повідомили на початку липня. У листопаді 2020 захворів коронавірусом президент України Володимир Зеленський і голова його Офісу Андрій Єрмак. Позитивні результати тестів також тоді отримали прессекретар президента Юлія Мендель і радник Єрмака Михайло Подоляк.