Разумков во второй раз выздоровел от коронавируса

Дмитрий Разумков получил отрицательный тест на коронавирус. Фото: коллаж "Сегодня"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков получил справку с отрицательным результатом теста на коронавирус.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Тест на коронавирус – отрицательный, настроение – положительное! С завтрашнего дня возвращаюсь к обычному рабочему режиму. Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать на полную!", – отметил спикер парламента.

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Результат теста на коронавирус. Фото: Facebook/Дмитрий Разумков

Напомним, о том, что Разумков заболел стало известно 10 сентября. Спикер Рады собирался участвовать в Ялтинской европейской стратегии, где должен был дискутировать на тему верховенства права в Украине.

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Также болели министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, министр финансов Сергей Марченко, министр экологии Роман Абрамовский и министр обороны Андрей Таран. И замминистр культуры Роман Карандеев.

В июне 2020 коронавирус диагностировали у первой леди Елены Зеленской . Почти через неделю после того, как стало известно об инфицировании, супругу президента госпитализировали. О выздоровлении первой леди сообщили в начале июля.

. Почти через неделю после того, как стало известно об инфицировании, супругу президента госпитализировали. О выздоровлении первой леди сообщили в начале июля. В ноябре 2020 заболел коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак. Положительные результаты тестов также тогда получили пресс-секретарь президента Юлия Мендель и советник Ермака Михаил Подоляк.