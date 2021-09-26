Разумков во второй раз выздоровел от коронавируса

Дмитрий Разумков получил отрицательный тест на коронавирус. Фото: коллаж "Сегодня"
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков получил справку с отрицательным результатом теста на коронавирус.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Тест на коронавирус – отрицательный, настроение – положительное! С завтрашнего дня возвращаюсь к обычному рабочему режиму. Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать на полную!", – отметил спикер парламента.
Результат теста на коронавирус. Фото: Facebook/Дмитрий Разумков
Напомним, о том, что Разумков заболел стало известно 10 сентября. Спикер Рады собирался участвовать в Ялтинской европейской стратегии, где должен был дискутировать на тему верховенства права в Украине.
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