"Розірветься ядерна бомба": Гордон готує українцям сенсацію

Дмитро Гордон. Фото: з відкритих джерел
Журналіст Дмитро Гордон анонсував нове інтерв'ю, яке вийде на YouTube-каналі "В гостях у Гордона" сьогодні ввечері, 14 грудня. Ім'я свого гостя він пообіцяв назвати за годину до публікації відео.
Про це Гордон написав у своєму Instagram.
"Коли я анонсував інтерв'ю з найближчим другом Путіна Сергієм Пугачовим, яке набрало згодом більше 10 мільйонів переглядів, написав, що на глядачів чекає сенсація, справжній вибух мозку. Я вас не обдурив, а сьогодні о 18:00 за Києвом на ютуб каналі "В гостях у Гордона" розірветься ядерна бомба. З метою конспірації ім'я свого співрозмовника назву о 17:00, за годину до інтерв'ю", – йдеться у повідомленні.
Найгучніші інтерв'ю Гордона
- Раніше Гордон взяв інтерв'ю у зрадниці України та незаконно обраної депутатом Державної думи Росії колишнього т.зв. "прокурора окупованого Криму" Наталі Поклонської, яке викликала серйозний резонанс. В інтерв'ю вона повторила штампи кремлівської пропаганди про те, що рух Євромайдану був "державним переворотом". Проведений у Криму під дулами автоматів псевдореферендум про "приєднання до Росії" назвала вимушеним заходом і запевняла, що не знала, що саме російські військові без відзнаки захоплювали Крим.
- Також Дмитро Гордон поспілкувався у своїй програмі з терористом Ігорем Гіркіним, який у складі групи російських бойовиків атакував український Слов'янськ у квітні 2014 року. Журналіст пізніше заявив, що інтерв'ю з Гіркіним, а також раніше з екс"прокурором" окупованого Криму Наталією Поклонською, були записані "у співдружності з українськими спецслужбами". За словами Гордона, завдяки цьому спілкуванню ці люди нібито вперше свідчили. А флешка із записом спілкування з ними вже перебуватиме в Гаазі.
- На початку 2020 року на YouTube-каналі Дмитра Гордона вийшло інтерв'ю з одіозним російським актором Олексієм Паніним. Це той, що мріяв особисто вбити президента України Петра Порошенка та хотів побачити Львів у вогні. Крім того, він підтримував окупацію Криму, а українців називав нерозумними. Це було у 2015 році, тепер він вибачається за свої слова та дії.