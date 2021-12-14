"Разорвется ядерная бомба": Гордон готовит украинцам сенсацию

Дмитрий Гордон. Фото: из открытых источников

Журналист Дмитрий Гордон анонсировал новое интервью, которое выйдет на YouTube-канале "В гостях у Гордона" сегодня вечером, 14 декабря. Имя своего гостя он пообещал назвать за час до публикации видео.

Об этом Гордон написал в своем Instagram.

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"Когда я анонсировал набравшее впоследствии более 10 миллионов просмотров интервью с ближайшим другом Путина Сергеем Пугачевым, написал, что зрителей ждет сенсация, настоящий взрыв мозга. Я вас не обманул, а сегодня в 18:00 по Киеву на ютуб канале "В гостях у Гордона" разорвется ядерная бомба. В целях конспирации имя своего собеседника назову в 17:00, за час до интервью", – говорится в сообщении.

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