Рада схвалила проміжний звіт щодо "вагнерівців"

Тимчасова слідча комісія встановила, що правоохоронні органи та прокуратура України зробили все необхідне для екстрадиції затриманих найманців з території Білорусі.

Верховна Рада на засіданні 251 голосами підтримала проміжний звіт тимчасової слідчої комісії з "вагнерівців".

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"Правоохоронці та прокуратура зробили все необхідне для екстрадиції затриманих найманців з території Білорусі, але підготовка необхідних документів для екстрадиції почалася вже після того, як найманці були затримані в Мінську", – встановила ТСК.

Також ТСК встановила, що незадовільність роботи правоохоронних органів щодо розслідування кримінальних проваджень, зокрема, це стосувалося подій біля Іловайська у період з липня по серпень 2014 року.

"Керівництво Міноборони та Генштабу ЗСУ часів Іловайської трагедії систематично протидіяло та блокувало роботу попередньої комісії ВРУ з цього питання, незважаючи на неодноразові звернення попередньої ТСК до колишнього президента України", – йдеться у звіті.

Тепер звіт буде направлено до Офісу генпрокурора, СБУ та ДБР.

Раніше ми писали, що українські слідчі органи вивчать матеріали , викладені у звіті Bellingcat.

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