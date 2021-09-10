Рабінович просидів весь прямий ефір з заклеєним ротом (фото)

Вадим Рабінович заступився за ЗМІ, які потрапили під санкції. Скріншот

Народний депутат від ОПЗЖ Вадим Рабінович під час участі у програмі "Народ проти" з Наташею Влащенко просидів увесь ефір з заклеєним ротом. Про це він повідомив у Telegram і показав фото.

Він зауважив, що його виступи сумно закінчуються для телеканалів.

Рабінович нічого не говорив – просто сидів і слухав. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

"Вдячний каналу "Україна 24" і Наталії Влащенко за мужність – вже чотири телеканали закрили за мої виступи. Спасибі. Але на знак підтримки закритих телеканалів "112 Україна", ZIK, NewsOne і "Перший незалежний", на знак підтримки журналістів "Страны" й інших я заклеїв собі рот на всю передачу", – пояснив Рабінович.

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Рабінович влаштував мовчазну акцію протесту. Фото: t.me/vadim_rabinovich

Закриття каналів

2 лютого цього року президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів "112", ZIK і NewsOne. Обмеження передбачали анулювання ліцензій і заборону користуватися радіочастотним ресурсом України.

Як потім пояснив глава держави, це було важке рішення. Однак канали, що потрапили під санкції, фінансувалися Росією і займалися пропагандою, стверджував він.

Але вже до кінця лютого був утворений новий телеканал "Перший незалежний", в який об'єдналися співробітники заборонених до трансляції каналів ZIK, NewsOne і "112". Але його відключили в той же день.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в Євросоюзі позитивно сприйняли рішення української влади ввести санкції проти нардепа Тараса Козака (формального власника каналів) і заблокувати мовлення "112", NewsOne і ZIK.

Тим часом телеканал "НАШ" теж опинився на межі санкцій. 19 серпня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення перевірити цей телеканал через висловлювання екснардепа V, VI і VII скликань від Партії регіонів Олени Бондаренко про "утиск" російськомовних.