Рабинович просидел весь прямой эфир с заклеенным ртом (фото)

Вадим Рабинович заступился за СМИ, которые попали под санкции. Скриншот

Народный депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович во время участия в программе "Народ против" с Наташей Влащенко просидел весь эфир с заклеенным ртом. Об этом он сообщил в Telegram и показал фото.

Он от метил, что его выступления печально заканчиваются для телеканалов.

Рабинович ничего не говорил – просто сидел и слушал. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

"Благодарен каналу "Украина 24" и Наталье Влащенко за мужество – уже четыре телеканала закрыли за мои выступления. Спасибо. Но в знак поддержки закрытых телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne и "Перший независимый", в знак поддержки журналистов "Страны" и других, я заклеил себе рот на всю передачу", – объяснил Рабинович.

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Рабинович устроил молчаливую акцию протеста. Фото: t.me/vadim_rabinovich

Закрытие каналов

2 февраля этого года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112", ZIK и NewsOne. Ограничения предусматривали аннулирование лицензий и запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины.

Как потом объяснил глава государства, это было трудное решение. Однако каналы, попавшие под санкции, финансировались Россией и занимались пропагандой, утверждал он.

Но уже к конце февраля был образован новый телеканал "Первый независимый", в который объединились сотрудники запрещенных к трансляции каналов ZIK, NewsOne и "112". Но его отключили в тот же день.

Как сообщали новости "Сегодня", в Евросоюзе положительно восприняли решение украинских властей ввести санкции против нардепа Тараса Козака (формального владельца каналов) и заблокировать вещание "112", NewsOne и ZIK.

Тем временем телеканала "НАШ" тоже оказался на грани санкций. 19 августа Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение проверить этот телеканал из-за высказываний экс-нардепа V, VI и VII созывов от Партии регионов Елены Бондаренко об "ущемлении" русскоязычных.