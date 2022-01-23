Путіну потрібно не це: чи Росія визнає незалежність "Л/ДНР"

У Держдумі РФ заговорили про Донбас. Колаж "Сьогодні"

Розмови у Росії про визнання так званих "Л/ДНР" – це частина дипломатичної гри, націленої на створення психологічного ефекту. Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" російський економіст, ексрадник президента РФ Володимира Путіна Андрій Іларіонов.

Путін хоче протилежного

На думку Іларіонова, визнання так званих "республік" на сході України ніколи не відбудеться.

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"Путіну зовсім не потрібні визнаними "ДНР" та "ЛНР". Йому вони потрібні у політико-правовому тілі України. Він бере участь у всій цій кампанії лише для одного — щоб змусити українське керівництво виконувати Мінські угоди щодо інтеграції "ЛНР" і "ДНР" Це абсолютно відверта цинічна гра, в якій у кожного є відведена йому роль. Цю роль проводить зараз Володін (глава нижньої палати російського парламенту. — Ред.) з Державною Думою. Вони зображують нібито таку загрозу і тим самим намагаються вплинути на українську громадську думку, що таке може статися. Цього не станеться, тому що Путіну це не потрібно, він хоче домогтися, щоб Україна, злякавшись загрози війни, проголошення незалежності "ДНР" та "ЛНР", відступилася б, пішла на здійснення неприйнятних Мінських угод" , – сказав він.

Будуть нові погрози

Також Іларіонов розповів, як ітимуть переговори Російської Федерації та Заходу з питань безпеки.

"Путін зображатиме поганого поліцейського, погрожуючи різними засобами, насамперед військовими. Буде дуже багато зухвалих заяв з боку різних російських спікерів. Слід також очікувати нових загроз. З боку США та західних союзників ми побачимо, я сподіваюся, продовження допомоги від таких країн, як Велика Британія, Канада, країни Балтії, Польща, які вже надають військову допомогу, допомогу своїми радниками, будуть надавати політичну та дипломатичну підтримку. Саме ця лінія буде прийнята, але те, що про це почали говорити не тільки у Москві, а й у Вашингтоні, причому високопоставлені особи, є не дуже добрим знаком, – сказав він.

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Про що говорять у РФ

У Росії було зареєстровано законопроєкт про визнання так званих Луганської та Донецької "народних республік". Його ініціаторами стали депутати від КПРФ на чолі із лідером партії Геннадієм Зюгановим. У ньому пропонується звернутися до президента з проханням розглянути питання про визнання Росією так званих "ЛНР" та "ДНР" "як самостійних, суверенних та незалежних держав".

Спікер російського парламенту В'ячеслав Володін заявив, що питання можна розглядати на раді Державної Думи після проведення консультацій.

Нагадаємо, у травні 2014 року на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України пройшло незаконне "голосування", за результатами якого оголосили про незалежність територій від України. Суверенітет так званих "республік" визнала лише сама частково визнана Південна Осетія.

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