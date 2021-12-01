Путін відрізав Росію від Заходу – названа головна історична помилка президента

Професор Єльського університету Тімоті Снайдер розповів про промахи Путіна / Колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін не зміг зробити свою країну незалежним гравцем міжнародної політики через своє ставлення до України. Про це заявив всесвітньо відомий історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер під час Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Не той вектор вибрав

"Путін вторгненням в Україну і наративами щодо цього вторгнення відрізав Росію від Заходу, що було абсолютно непотрібно. Водночас цим він привів Росію у становище, підпорядковане Китаю. Саме так виглядає "досягнення" зовнішньої політики пана Путіна. А якщо на це подивитися тверезо, то це насправді провал його зовнішньої політики. Скажу те, про що не говорять в Росії, принаймні в політичних колах. Росія відрізала себе від України. У своїй статті пан Путін твердить, що Росія та Україна мають бути разом, але вони розділилися через якусь "містичну" змову Заходу. Втім, правда набагато простіша. Правда просто перед нами", – наголосив Тімоті Снайдер.

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"Причина, чому Україна та Росія не є близькими, – це тому, що Росія напала на Україну. Іншими словами, якщо метою Путіна насправді й були добрі відносини Росії та України, то саме він і ніхто інший зробив це неможливим. Не лише на час свого режиму, а й на роки і десятиріччя потому", – наголосив Снайдер.

Лідер деспотичного режиму

На його думку, Путін сам через свою зовнішню політику, через свої дії, своє рішення напасти на Україну зробив близькі відносини Росії та України неможливими.

"Пан Путін – старіючий лідер деспотичного режиму. Деспотичного режиму, який провалився у власних прагненнях. Він не зміг зробити Росію незалежним гравцем міжнародної політики, натомість Росія стала залежною від Китаю. І він не зміг зблизити Росію та Україну. Навпаки – напавши на Україну, Росія на довгий час стала ворогом. Тож на цьому етапі кар’єри Путіну залишається лише приховувати ці провали за брехнею", – резюмував Тімоті Снайдер.