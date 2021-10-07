Путін ні при чому? Депутат сказав в ефірі, що Крим "окупував сам себе" (відео)

Шевченко (ліворуч) вважає, що кримчани самі винні. Колаж "Сьогодні"

Позафракційний народний депутат Євген Шевченко зробив дивну заяву, мовляв, в окупації українського Криму винна не Росія, а самі жителі півострова.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24.

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За його словами, не президент Росії Володимир Путін винен у всіх бідах України.

"Є такий принцип в політиці – створи собі ворога зовнішнього, щоб управляти країною. Ось ви створили – в усіх бідах у нас зараз винуватий Путін. Хоч куди візьми – скрізь Путін, а тепер ще й Лукашенко винен. Потрібно курс міняти, потрібно думати про економіку і розуміти, що у нас ціна на газ. І проєкт "анти Росія" завжди буде руйнівний для України. Ось ви про Крим говорите, деокупацію... А хто окупував Крим, якщо так, по-чесному говорити? 88% тих, хто прийшов на "референдум" і окупували той Крим. Таке відчуття, що Росія завоювала, а всі кримчани бідні нещасні... А чого ж вони не чинять спротив, немає партизанської війни", – сказав Шевченнко.

Окупація Криму

Крим був незаконно анексований Росією в березні 2014 року після проведення "референдуму", не визнаного ні Україною, ні світовим співтовариством. У тому числі "кримський референдум" не визнає і ООН.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 р. початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій.

У свою чергу Міжнародний кримінальний суд (Гаазький трибунал) визнав, що дії Росії під час окупації Криму розцінюються як військовий конфлікт проти України. У Гаазі зазначають, що цей міжнародний конфлікт може бути розслідуваний за нормами Римського статуту.

Як ми писали раніше, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба говорив, що вигнати Росію з Криму до кінця окупації буде неможливо. Він назвав Україну дивною державою, яка не зовсім готова до звільнення захопленого окупантами півострова, і пояснив чому.

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Зі свого боку президент Володимир Зеленський заявляв, що Крим ніколи не буде російським. Нехай окупанти хоч історію перепишуть і переназвуть кримські міста, але кримських татар позбудуться.