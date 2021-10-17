"Путін не вічний – сховатися на вдасться": Кулеба пригрозив Кремлю

Кулеба обіцяє засудити путінських окупантів за злочини проти України. Колаж "Сьогодні"
Україна в Арбітражному суді в Гаазі розбила спроби Росії виправдатися за напад на українські кораблі в Керченській протоці у 2018 році, показавши цим самим, що окупантам не уникнути відповідальності, причому навіть після зміни правління Володимира Путіна.
Про це написав у своїй колонці на Українській правді міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Він нагадав, що на цьому тижні в Гаазі пройшли попередні слухання у справі України проти РФ щодо інциденту з нападом на українські кораблі. Ці слухання скликала російська сторона, намагаючись поставити під сумнів юрисдикцію трибуналу у справі. Своїми маніпуляціями росіяни намагалися довести, що напад на українські кораблі стосувався "військової діяльності" і нібито не підпадає під Конвенцію ООН з морського права.
"Українські дипломати і професійні іноземні юристи розбили російські нісенітниці. Коли росіяни таранили "Яни Капу", вони реготали та кричали "Дави його!". Але добре сміється той, хто сміється останнім. Ми теж уміємо давити. Тільки не залізним бортом корабля – ми давимо залізною логікою юридичних аргументів. І ми задавимо російських злочинців. Красиво та згідно з міжнародним правом. Наслідки для порушників будуть значно серйознішими та тривалішими", – написав Кулеба.
Міністр зазначив, що навіть після зміни режиму Путіна міжнародні суди будуть притягувати Росію до юридичної відповідальності.
"Я кажу це прямо та відверто з однією простою метою. Хочу, щоб кожен, хто виконує сьогодні злочинні накази керівництва у Кремлі, вже нині знав ціну своїх дій. Путін не вічний, а сховатися не вдасться. І це не погроза, а застереження. Покарання невідворотнє і ми наполегливо та послідовно працюємо над його втіленням", – підкреслив глава МЗС України.
Напад Росії на українські кораблі у 2018 році
- 25 листопада 2018 року російські військові біля берегів Криму таранили, обстріляли і захопили три плавзасоби ВМС України – катера "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя.
- ФСБ Росії підтвердила застосування зброї проти українських кораблів, відомство стверджувало, що три українських військових корабля "незаконно перетнули держкордон Росії".
- Російські суди в Криму заарештували 24 українських військових, звинувативши їх за ч. 3 ст. 322 КК Росії (незаконний перетин кордону), їм загрожувало до 6 років позбавлення волі. Українські моряки перебували в московському СІЗО. Але у вересні 2019-го моряки повернулися в Україну в результаті обміну полоненими.
- У листопаді 2019-го Росія повернула Україні захоплені кораблі, ось тільки їх стан залишав бажати кращого – окупанти гарненько з ними "попрацювали".