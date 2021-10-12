Налаштовані рішуче: в Гаазькому суді взялися за Росію через українські військові кораблі

Україна сьогодні, 12 жовтня, доводить в Арбітражному суді в Гаазі порушення РФ імунітету українських військових кораблів

Захоплені в Керчі українські військові кораблі. Фото: архівне, з відкритих джерел

Українська сторона на слуханнях Арбітражного суду в Гаазі 12 жовтня у справі проти Росії через захоплення ФСБ українських військових кораблів і їх екіпажів в Керченській протоці у 2018 році, заявила про грубе порушення російською стороною Конвенції ООН з морського права.

Про це агент України Оксана Золотарьова сказала у своїй вступній промові.

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Вона додала, що коли Росія тільки заарештувала наші суду, вона спиралася на Конвенцію ООН з морського права для виправдання своїх дій. Однак зараз Росія наполягає на тому, що її дії не підпадають під регулювання Конвенції.

"Єдине в чому Росія послідовна, так це в прагненні уникнути відповідальності за свої дії", – додала Золотарьова.

Вона також зазначила, що "арешт Росією наших військових кораблів став небувалим прецедентом".

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Золотарьова сказала, що на цьому тижні "все, про що просить Україна – це щоб Арбітраж визнав свою юрисдикцію у цій справі".

"Ми переконані, що представлені вам матеріали без будь-яких сумнівів вказують на наявність у вас юрисдикції. Хоча між нами і багато суперечок, на цьому слуханні ми прагнемо вирішити вузьке питання в рамках Конвенції ООН з морського права про порушення Росією нашого суверенітету при арешті та затриманні українських військових кораблів і їх членів екіпажу. Цей арбітраж компетентний розглядати цей спір. Сьогодні ми доведемо, чому арбітраж повинен відкинути всі заперечення Росії проти юрисдикції", – підкреслила Золотарьова.

У МЗС України також заявили про чітку позицію в цій справі.

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"Військові кораблі та їхні екіпажі наділяються абсолютним імунітетом. Іноземним державам заборонено їх оглядати, накладати арешт, утримувати та здійснювати судове переслідування. Україну представляє потужна команда високопрофесійних українських та міжнародних юристів та дипломатів. Налаштовані рішуче, аби довести нікчемність аргументів Росії та притягти її до міжнародної правовоі відповідальності", – зазначив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко на своїй сторінці в Facebook.

Захоплені ФСБ Росії українські моряки

25 листопада 2018 року російські військові біля берегів Криму таранили, обстріляли і захопили три плавзасоби ВМС України – катери "Бердянськ" і "Нікополь" та буксир "Яни Капу", що прямували з Одеси до Маріуполя.

ФСБ Росії підтвердила застосування зброї проти українських кораблів, відомство стверджує, що три українські військові кораблі "незаконно перетнули держкордон Росії".

Російські суди в Криму заарештували українських військових (24 особи), звинувативши їх за ч. 3 ст. 322 КК Росії (незаконний перетин кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі. Всіх українських військовослужбовців доставили до Москви.

Прокуратура АРК визнала захоплених ФСБ Росії українських моряків військовополоненими.

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці та закликали до стриманості й деескалації напруження.

Раніше ми повідомляли, що сім'ї захоплених моряків отримають по 100 тисяч гривень від МінВОТ.

Також нагадаємо, Велика Британія виступила за посилення санкцій проти Росії через агресію на Азові.