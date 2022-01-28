"Путін – це Гітлер із ядерною зброєю": хто захистить Україну від вторгнення

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Те, що зараз відбувається у світі, – це відбиток того, що кожна країна має свої національні інтереси.

Про це в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" заявила екснардеп Валерія Заружко.

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"І США тут – не виняток. Безумовно, є якась комунікація з виборцем усередині країни і якісь заяви робитимуться суто політичні", – сказала вона.

США та Україна

За її словами, важливо розуміти, що інтереси України можуть відстояти лише українці:

"І коли ми оглядаємося і чекаємо на допомогу ззовні, то це, м'яко кажучи, слабка позиція, яка робить нас об'єктом, а не суб'єктом переговорів. Тому тут ілюзій не має бути – має бути дуже виважена, державницька позиція".

Також політичний та економічний експерт Георгій Біркадзе зазначив, що сьогодні однозначно видно реальну допомогу від США – і фінансову, і постачання зброї.

"3,7 млрд дол. ми отримали – і це офіційно. Є ще й неофіційно. Я вважаю, що так (США допоможуть зупинити агресію Росії – прим. ред.)", – сказав він.

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"Путін – це Гітлер із ядерною зброєю"

Політичний експерт Валерій Димов в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" зазначив, що якби не було допомоги США, Україна вже була б окупована:

"Ми чудово розуміємо, з ким маємо справу. Путін – це людина, яка зараз уже артикулювала у вигляді ультиматумів по всьому світу. Там йдеться не тільки про Україну, а й про Європу, країни Балтії, Середню Азію, Кавказ".

Він заявив, що тепер те, що бачили українці, бачить увесь світ:

"Світ тепер розуміє, що Путін – це Гітлер з ядерною зброєю. І вони не знають, що робити з людиною, яка може її використати. Путін тримає у заручниках не лише громадян України, а й увесь світ, шантажуючи ядерною зброєю".

Допомога партнерів України

Екснардеп Ігор Швайка в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" сказав, що зараз на Україні світ клином зійшовся:

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"Чи важлива допомога іноземних партнерів? Так, важлива. Чи допомагає світ зараз Україні? Так, допомагає. Чи веде Росія проти України війну? Так, веде. Чи вирішить допомога замість нас нашу проблему з північно-схильним і трохи божевільним сусідом? Ні, не вирішить. Але сьогодні ми плавно, не помітивши того, дійшли до періоду, що насправді на Україні світ клином зійшовся – аби вгамувати цього божевільного російського ведмедя".

При цьому він зазначив, що без України сьогодні не обходиться жодна міжнародна зустріч:

"Від того, чи звільнимо ми свою землю, залежить подальший розвиток – або світ скотиться до принципу порушення кордонів і можливості окупувати інші території після нас, або ми вгамуємо цього російського ведмедя, і світ повернеться в нормальне та цивілізоване русло".

Військова допомога Україні

26 січня до аеропорту "Бориспіль" прибула військова допомога із США. Штати передали Україні 300 протитанкових ракетних комплексів "Джавелін". Водночас у Міноборони України розповіли, що незабаром очікується ще одна партія озброєння.

Окрім цього, в Україну прибув британський спецназ із новою партією зброї . В Україну відправили 30 бійців спецзагону та 2000 одиниць протитанкової зброї через загрозу вторгнення РФ.

Нагадаємо, представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США збільшуватимуть військову допомогу Україні через загрозу вторгнення РФ. Москва продовжує нарощувати чисельність військ поблизу українських кордонів, і це викликає занепокоєння у Вашингтоні.

"Ми тільки на початку постачання абсолютно нового пакету засобів для надання допомоги (Україні. – Ред). Було три поставки. Надалі буде ще більше", – сказав він.

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