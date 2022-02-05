Путін дістає ядерну зброю перед вторгненням в Україну – Financial Times

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У лютому Росія проведе незаплановані великі навчання з ядерної зброї. Про це повідомляє Financial Times.

За інформацією представників збройних сил та розвідки США, ці навчання будуть використані як попередження НАТО не втручатися, якщо президент Росії вирішить вторгнутися до України.

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Про те, що президент РФ планує розпочати навчання, повідомив голова об'єднаного комітету Марк Міллі та директор національної розвідки Евріл Г

ейнс.

Росія восени щорічно проводить ядерні навчання, які включають випробування міжконтинентальних балістичних ракет з землі, моря і повітря.

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США вважають, що перенесення дат на початок року було пов'язане з тим, що РФ хоче продемонструвати силу, якщо президент федерації дасть указ військам продовжити вторгнення в Україну.

На думку Заходу, оптимальний час для російського вторгнення – з середини лютого до кінця березня.

Також повідомляється, що військові навчання будуть нібито переконливим нагадуванням НАТО про потужність московських ядерних сил. За інформацією Федерації американських учених, в арсеналі Росії близько 4500 ядерних боєголовок.

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Військові навчання РФ

Росія проведе стратегічні командно-штабні навчання під назвою "Гром". Буде відпрацьовано пуски міжконтинентальних балістичних ракет.

Крім ядерних навчань Росія зміцнює військовий потенціал у Криму. Десантно-штурмові та артилерійські підрозділи переозброїть сучасною технікою, а на окупованому півострові відкриють нові полігони.

Де базуються російські війська біля кордонів із Україною

12 січня була оприлюднено інтерактивну карту, на якій вказано всі дані про накопичення російських військ на кордоні з Україною, які були виявлені західними ЗМІ у листопаді 2021 року.

Новий план Путіна

3 лютого видання New York Times і Washington Post повідомили, що Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення", а також скористатися обуренням щодо цього відео, щоб виправдати своє вторгнення. Інший варіант подій – щоб ватажки бойовиків на Донбасі "закликали Москву втрутитися".