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Росія зміцнює військовий потенціал у Криму: що задумав Путін

Наталія Магдик Наталія Магдик
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31 грудня, 10:56
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Десантно-штурмові та артилерійські підрозділи переозброїть на сучасну техніку
Россия обустроює новий полігон для десантників у Криму
Россия обустроює новий полігон для десантників у Криму / Фото: Колаж: Сьогодні

Міноборони Росії обладнає для навчання десантників новий полігон в окупованому Криму. Про це повідомляє прес-служба російського відомства

"Продовжиться нарощування бойового потенціалу. У 2022 році кілька десантно-штурмових та артилерійських підрозділів переозброїть на сучасну техніку, будуть обладнані нові полігони Синя Осока в Іванівській області та Старокримський у Республіці Крим", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 2022 році планується провести близько ста заходів щодо підготовки органів управління, командно-штабні навчання з усіма з'єднаннями та військовими частинами ВДВ РФ.

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"Основні зусилля будуть зосереджені на підготовці військ до відпрацювання дій на всіх стратегічних напрямках", – резюмували у відомстві.

РФ готується себе захищати

У квітні Україна поблизу Криму розгорнула тактичні ракети "Точка-У" . Українська розвідка постійно та пильно стежить за обстановкою в районі Криму та на морі – ЗСУ тримають напоготові потужну зброю.

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