Росія зміцнює військовий потенціал у Криму: що задумав Путін

Міноборони Росії обладнає для навчання десантників новий полігон в окупованому Криму. Про це повідомляє прес-служба російського відомства
"Продовжиться нарощування бойового потенціалу. У 2022 році кілька десантно-штурмових та артилерійських підрозділів переозброїть на сучасну техніку, будуть обладнані нові полігони Синя Осока в Іванівській області та Старокримський у Республіці Крим", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у 2022 році планується провести близько ста заходів щодо підготовки органів управління, командно-штабні навчання з усіма з'єднаннями та військовими частинами ВДВ РФ.
"Основні зусилля будуть зосереджені на підготовці військ до відпрацювання дій на всіх стратегічних напрямках", – резюмували у відомстві.
РФ готується себе захищати
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У квітні Україна поблизу Криму розгорнула тактичні ракети "Точка-У" . Українська розвідка постійно та пильно стежить за обстановкою в районі Криму та на морі – ЗСУ тримають напоготові потужну зброю.