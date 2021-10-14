Путін розлютиться! У харківському Генконсульстві Росії привітали українців гаслом "Слава Україні"

Генконсульство РФ несподівано привітало українців з Днем захисника України. Фото: колаж "Сьогодні"

Харківське Генконсульство Російської Федерації привітало Україну з Днем захисників і захисниць України. Вони розкритикували нинішню політику Росії і Путіна, а також підписали публікацію гаслом "Слава Україні".

Відповідний пост вони розмістили на своїй сторінці в Instagram, посилання на яку є на сайті генконсульства.

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"Перебуваючи на священній українській землі, ми усвідомлюємо ницість політики Російської Федерації. Ми захоплюємося українськими хлопцями та дівчатами, які захищають кожну п’ядь своєї землі. Сподіваємося, що зі смертю диктатора Росія відмовиться від агресивних, загарбницьких дій в Україні", – йдеться в публікації.

Під другим фото Генконсульство опублікувало список прізвищ співробітників і агентів ФСБ.

"Розуміємо, що швидше за все, після цих поздоровлень ми будемо змушені повернутися додому", – додається в повідомленні генконсульства РФ.

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Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що окупанти не випускають українців з "ЛНР".

Також нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що поки немає прогресу на Донбасі, тиск на Росію повинен зберігатися.